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過年手氣最旺的3個星座　天蠍偏財運佳，贏錢贏到手軟

文／李靜唯老師

大年初一（1／22），正式進入癸卯年，與阿南德同門派，台灣吠陀占星權威李靜唯老師指出，1／23凌晨4：00開始土星和金星合相，兩星相距僅為0.37度！金星掌管的是「金錢，愛情，享樂與社交」，一旦與象徵「限制，壓力，保守，業力」的土星合相，在原本可以歡天喜地過個好年的新春，小至個人錢財、大至企業金融資金運用方面，都會產生相對限縮的狀況，反映在農曆年間，財務緊縮的狀況將會特別明顯！

李靜唯老師指出，由於金土合相在水瓶座，水瓶座代表風象星座我行我素，獨一無二的價值觀，而愛美的金星一旦被土星壓制，那股專寵於金星的美感與享樂的生活會被打得七折八扣，所以今年確實是一個必須勒緊腰帶，節衣縮食的一年。

但是過年還是得打個小牌應應景，李靜唯老師指出，今年吠陀占星有三個星座贏錢手氣最旺，且特別傳授了來自阿育吠陀的轉運方法，不過要特別提醒的是，吠陀星座與西洋星座並不完全相同，想知道自己的吠陀星座，可以參考以下對照表。

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▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

吠陀星座2023年過年手氣最旺三星座

TOP1：天蠍（11/15-12/14）

象徵好運的木星正坐五宮，因此吠陀天蠍偏財運佳，又映射到11宮投資宮，天蠍座去年年終應該荷包滿滿，也堪稱過年期間手氣最旺的第一名，贏錢贏到手軟！

轉運色彩：深紅色
轉運數字：99大吉
轉運方位：可於北偏東靠海或空曠的草地，打坐接地氣迎財神接好運。

▲手氣 。（圖／免費圖庫unsplash）

▲過年打麻將。（示意圖／免費圖庫unsplash）

TOP2：金牛（5/15-6/14）

吃苦耐勞的吠陀金牛2022年終於在事業上繳了一張漂亮的成績單，農曆年間偏財運也不差，廟旺的木星映射五宮，加上水星在1／19恢復順行，吠陀金牛年假期間不妨多跟好友聚會，試試看手氣有多好！

轉運色彩：淡黃色
轉運數字：66大順
轉運方位：可多往南偏東的銀行或金融機構走走，可以增加財運。

TOP3：獅子（8/15-9/14）

一向花錢不手軟的吠陀獅子，順行水星正坐五宮，良好的業務公關能力為你帶來不錯的偏財運，再加上象徵吉祥的木星又是宮主星，光靠左右逢源的人脈關係就可以贏得好人緣，甚至邂逅十分契合的心儀對象，堪稱農曆年間人財兩得的幸運星座！

轉運色彩：金黃色
轉運數字：1飛沖天
轉運方位：可多往東偏北的大型宴會廳或都市公園走走，可迎接好運。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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