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桃園春節優質景點導覽　觀旅局自助行程懶人包...這裡就有

▲2023年農曆春節將屆，長達10天假期中，桃園市桃園區內的「桃園77藝文町」值得走訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2023年農曆春節將屆，長達10天假期中，桃園市桃園區內的「桃園77藝文町」值得走訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

癸卯兔年農曆春節將屆，今年假期長達10天，如果懶得規劃可參考桃園市政府觀旅局提出的懶人包自助行程隨時可上路，包括有知名商圈之旅、大型購物中心之旅、遊樂園之旅、觀光工廠之旅與寺廟祈福之旅等等，讓市民或遊客可簡單上路，豐收而回。

桃園市政府觀旅局指出，桃園市是個新興都會，春節期間有不少些值得旅客拜訪處，依山傍海的桃園，除能遊山玩水外，還有許多別具特色的景點適合春節闔家出遊，以下為懶人自助行程可參考：

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（一）知名商圈：桃園火車站附近的商圈新春期間可逛逛百貨公司，還可走訪前為桃園警察局日式宿舍群「桃園77藝文町」，以及延續桃園火車站歷史記憶的「桃園軌道願景館」。

▲2023年農曆春節將屆，桃園市中壢區的「華泰名品城」可以暢玩一整天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2023年農曆春節將屆，桃園市中壢區的「華泰名品城」可以暢玩一整天。（圖／記者沈繼昌翻攝）

（二）大型購物中心：北台灣占地最廣的Outlet「華泰名品城」，位於高鐵桃園站附近，闔家大小不僅能輕鬆愉悅地享受購物樂趣，鄰近還有台灣首座日系都會型水族館「Xpark」，此外，蘆竹區還有台茂購物中心與中壢區的大江購物中心，都是兼具購物、遊憩與美食天堂。

▲桃園市龍潭區的「小人國主題樂園」最適合親子同遊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區的「小人國主題樂園」最適合親子同遊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

（三）遊樂園：環遊世界不是夢，位於龍潭區的「小人國主題樂園」擁有上百座等比縮小世界知名建築，如比薩斜塔、勝利女神、中正紀念堂、萬里長城等，另有多項遊樂設施能陪伴孩子們快盡情放鬆玩耍，此外，楊梅埔心牧場也是不錯值得走訪的親子牧場。

（四）觀光工廠：桃園市觀光工廠（含產業文化館）目前計有33家，其中「雄獅文具想像力製造所」與「郭元益糕餅博物館」獲選為「國際亮點觀光工廠」；另外有3家入選優良觀光工廠如「手信霧隱城」、「祥儀機器人夢工廠未來館」、「太平洋自行車博物館」，每年吸引逾600多萬人次造訪，有趣多元種類，更是桃園觀光工廠一大特色。

此外，春節期間，許多觀光工廠紛紛推出優惠活動，慶賀新年到來。如：「祥儀機器人夢工廠」春節門票特惠價格僅200元(原價250)、「太平洋自行車博物館」屬兔與設籍桃園市者均免費參觀；「手信霧隱城」、「郭元益糕餅博物館」、「雅聞魅力博覽館」則推出消費抽獎活動。觀光工廠是桃園觀光旅遊的一大特色，好吃、好玩、好拍照，還有種有趣的DIY體驗活動。

▲2023年農曆春節將屆，長達10天假期中，位於桃園區市中心的大廟「景福宮」。（圖／翻攝自景福宮官網）

▲2023年農曆春節將屆，長達10天假期中，位於桃園區市中心的大廟「景福宮」。（圖／翻攝自景福宮官網）

寺廟祈福之旅：桃園有許多歷史悠久的廟宇，新春期間人聲鼎沸，祈福求好運更是傳統台灣過年不可少的走春行程，桃園市各區知名寺廟如下：
桃園區：大廟「景福宮」與「慈護宮」；八德區：「三元宮」、「霄裡玉元宮」；龜山區：「明倫三聖宮」與「壽山巖觀音寺」；蘆竹區：台灣最古老財神廟「南崁五福宮」；大園區：「大園仁壽宮」；中壢區：「中壢仁海宮」；平鎮區：「平鎮褒忠祠」；龍潭區：「龍潭南天宮」；大溪區：「福仁宮」、「普濟堂」；楊梅區：「楊梅回善寺」；觀音區：「觀音甘泉寺」；新屋區：「新屋福興宮」；復興區：「福興宮」、「秋山清泉岩觀音洞」。

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