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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過年必吃這3年菜　侯友宜感性「菜色不重要」：重要是家人團聚

記者崔至雲／新北報導

適逢農曆春節，新北市長侯友宜透露，過往新年家中都會準備年糕、長年菜，以及鯧魚，希望新的一年裡有好的開始、步步高升，而今年會與太太及小孩一起在家中煮幾道簡單菜色一起吃，「有時候看到一家人你煮菜、他擺盤、我切菜，菜好不好吃不重要，重要是大家一起相聚」。言語中展現出侯友宜鐵漢柔情的一面。

▲▼ 侯友宜逛五股市場做年菜 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜做年菜。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜除夕特別化身暖男主廚，前往五股首座公有市場逛菜市、採買在地食材做年菜，並親自從備菜、切菜、烹飪等一條龍的完成一道春節應景湯品「雙喜白玉澎湃燉雞盅」。

▲▼ 侯友宜逛五股市場做年菜 。（圖／新北市政府提供）

受訪過程中，侯友宜提到，以前常會陪太太去市場買菜，太太煮菜，他負責洗碗、切菜、當小幫手，「太太叫我做什麼我就做什麼、缺什麼就讓我去跑腿，一起分擔家事」。媒體問到過年必備年菜，侯友宜說，年糕、長年菜，以及一支魚是家中必備；年糕象徵新的一年年年高升、長年菜希望大家可以健康平安、鯧魚則是希望年年有餘。

▲▼ 侯友宜逛五股市場做年菜 。（圖／新北市政府提供）

媒體問到今年除夕預備怎麼過？侯友宜表示，自己會陪太太、孩子一起煮一頓團圓飯，但是菜色以簡單為主，過年不要吃得太油膩、菜準備剛好就好，有時候準備太豐盛，反而年節期間會一直重複吃，這樣不太好，還是希望家人吃得健康。

侯友宜最後也感性表示，有時候菜好不好吃不是重點，看到家裡面有人做菜、有人切菜、有人鋪餐具、有人洗碗，家人聚在一起就很幸福了。
 

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