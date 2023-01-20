網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙

▲網購年菜出包，「良品開飯」向205位顧客致歉。（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／台北報導

知名網路年菜店家「良品開飯」配送出包，直到19日晚間才寄送延宕通知。許多人收到簡訊很錯愕，撥打客服電話、私訊粉絲團也無人回應，只能向消保官申訴。對此，良品開飯回應，因配合的物流配送量過載，導致延遲，在此向205位訂購者致歉，並緊急請其他物流公司協助配送，一定負責到底。

一名陳姓網友在臉書表示，過年上網買年菜，但感覺被詐騙了，因為看很多人推薦「良品開飯」，所以他在去年12月16日下訂，不料今年1月19日晚間才收到訂單延宕的簡訊，「官方粉絲團也一堆人在反映，官方不讀不回，也不接電話，第一次網路上買年菜買到這麽賭爛的店家。」

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▲顧客19日才收到簡訊，通知年菜配送延宕。（圖／爆料公社）

台北市法務局接獲多位民眾申訴後，消保官20日赴良品公司進行調查。黃姓負責人解釋，因原先配合物流公司配送量過載，導致配送遲延，共計205件年菜訂單受影響，已緊急請其他物流公司協助配送。

北市消保官表示，已要求業者應加派客服人力，保持客服暢通，供消費者查詢目前訂單配送狀況，如果有消費者尚未收到商品而欲解約，也可拒收商品，交由貨運退回，業者將全額退款。

▼事發第一時間，消費者打客服電話、私訊粉絲團都未獲回應。（圖／爆料公社）

對此，良品開飯回應，目前2023兔年年菜訂單皆已配送出貨完畢，在此向受物流影響尚未到貨、電話佔線及大量詢問未獲回應的205位顧客致上歉意，「請各位耐心等候，我們一定負責到底，除夕中午前我們客服會持續回應。」

良品開飯表示，每年除夕前3到5天客服量大，可以理解這兩天未到貨的客戶一定很焦急，公司有提供不滿意保證退款的售服政策，遇特殊情況（例如三節訂購受影響的客戶）除退款之外，還有購物金、商品補償等補償方案。

至於遇到物流逾時未到、商品缺失的顧客。良品開飯表示，顧客提供資料後，將按上述原則處理，「未收到的客戶明天前請再耐心等候，仍不滿的客戶朋友們我們一定負責到底」、「今後會持續檢討改進做到更好，讓大家更安心的購買美食」。