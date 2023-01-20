　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙

▲▼營養師傳授「三高患者」年菜飲食攻略 。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲網購年菜出包，「良品開飯」向205位顧客致歉。（示意圖／Pixabay）

記者柯沛辰／台北報導

知名網路年菜店家「良品開飯」配送出包，直到19日晚間才寄送延宕通知。許多人收到簡訊很錯愕，撥打客服電話、私訊粉絲團也無人回應，只能向消保官申訴。對此，良品開飯回應，因配合的物流配送量過載，導致延遲，在此向205位訂購者致歉，並緊急請其他物流公司協助配送，一定負責到底。

一名陳姓網友在臉書表示，過年上網買年菜，但感覺被詐騙了，因為看很多人推薦「良品開飯」，所以他在去年12月16日下訂，不料今年1月19日晚間才收到訂單延宕的簡訊，「官方粉絲團也一堆人在反映，官方不讀不回，也不接電話，第一次網路上買年菜買到這麽賭爛的店家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙（圖／爆料公社）

▲顧客19日才收到簡訊，通知年菜配送延宕。（圖／爆料公社）

台北市法務局接獲多位民眾申訴後，消保官20日赴良品公司進行調查。黃姓負責人解釋，因原先配合物流公司配送量過載，導致配送遲延，共計205件年菜訂單受影響，已緊急請其他物流公司協助配送。

北市消保官表示，已要求業者應加派客服人力，保持客服暢通，供消費者查詢目前訂單配送狀況，如果有消費者尚未收到商品而欲解約，也可拒收商品，交由貨運退回，業者將全額退款。

▼事發第一時間，消費者打客服電話、私訊粉絲團都未獲回應。（圖／爆料公社）

▲▼網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙（圖／爆料公社）

對此，良品開飯回應，目前2023兔年年菜訂單皆已配送出貨完畢，在此向受物流影響尚未到貨、電話佔線及大量詢問未獲回應的205位顧客致上歉意，「請各位耐心等候，我們一定負責到底，除夕中午前我們客服會持續回應。」

良品開飯表示，每年除夕前3到5天客服量大，可以理解這兩天未到貨的客戶一定很焦急，公司有提供不滿意保證退款的售服政策，遇特殊情況（例如三節訂購受影響的客戶）除退款之外，還有購物金、商品補償等補償方案。

至於遇到物流逾時未到、商品缺失的顧客。良品開飯表示，顧客提供資料後，將按上述原則處理，「未收到的客戶明天前請再耐心等候，仍不滿的客戶朋友們我們一定負責到底」、「今後會持續檢討改進做到更好，讓大家更安心的購買美食」。

 
ET快訊
今年「3生肖」留意犯小人！　TOP1太衝動惹禍
網購年菜名店「訂一個月沒來」　消費者感覺被詐騙
麻辣鍋輸了！這5鍋物「鈉含量暴高」　第1名超清澈…網看傻
「資生堂千金」脫光了！　網朝聖：尺度太猛
「北極冷高壓」要來了！　鄭明典曝台灣急凍時間點
繼「空氣瀏海」　柯文哲又換新髮型

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小年夜送餐收女客「超狂紅包」！外送員一看金額嗨了：我愛過年

解封了！探訪億萬年峽谷秘境 團客湧入「一線天」

網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙

毛小孩也可點光明燈！「4禁忌」勿踩恐招厄運

初二才可以回娘家？教育部「女性有選擇自由」：為何男性就沒限制

急凍寒流初二報到！鄭明典：貨真價實北極冷高壓「大後天影響台灣」

兔年送禮也要愛地球！選購禮品把握「一多三少」原則

護理師年節「搶上班不怕累」！急診醫曝原因一票人笑了

台北松菸春節一日遊！300隻米飛兔現身、月老+大數據加持愛情運

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！怒嗆「送給台灣大紅包」遭罵翻

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

買速食獲一袋15萬鈔票 調頭歸還店員爆哭道謝

心臟衝擊！過年就靠Disney+　歐巴、懸疑、經典片想看就看

台南安平「痛風」雞蛋糕　擺滿蚵仔、蝦子超浮誇！

愛貓逛展哈氣找嘸原因 拿「假貓」牠秒暴怒出拳

AKIRA《紅白》合作Ella歌舞秀！　後台互動曝…她喊：斯勾以餒

小年夜送餐收女客「超狂紅包」！外送員一看金額嗨了：我愛過年

解封了！探訪億萬年峽谷秘境 團客湧入「一線天」

網購年菜名店「訂一個月沒來」　205人苦等：感覺被詐騙

毛小孩也可點光明燈！「4禁忌」勿踩恐招厄運

初二才可以回娘家？教育部「女性有選擇自由」：為何男性就沒限制

急凍寒流初二報到！鄭明典：貨真價實北極冷高壓「大後天影響台灣」

兔年送禮也要愛地球！選購禮品把握「一多三少」原則

護理師年節「搶上班不怕累」！急診醫曝原因一票人笑了

台北松菸春節一日遊！300隻米飛兔現身、月老+大數據加持愛情運

YouTuber帶豬肉返台挨罰20萬！怒嗆「送給台灣大紅包」遭罵翻

小年夜送餐收女客「超狂紅包」！外送員一看金額嗨了：我愛過年

鴻海「Model V皮卡」台灣送測動力露餡！202匹露營、載貨都好用

刺爆脖子渾身血倒門口！　闖教堂洗劫反被「大天使寶劍」制裁

吳速玲訂好春節機＋酒「快出發才驚覺出包」！　少確認1件事：涼了

理想混蛋揭過年「超瘋行徑」　買整本刮刮樂…還玩扭蛋玩到花光壓歲錢

泰源校友難忘王國慶「拖輪胎」訓練　王詩聰爆料體能訓練密碼

新北動保處救援動物不間斷　新春年假撥打1959專線

治療痔瘡仍持續血便！再檢查竟已腸癌二期　醫曝「7大警訊症狀」

香蕉超厚紅包寵未婚妻！　收回禮「右臉全紅」她：才發現對我過敏

紫微雙名師2023大環境趨勢預測！同步帶讀者看懂自己的流年

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

生活熱門新聞

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

初一到初五3星座財運紅翻天

台灣人大鬧日本列車　「指定席當自由席搭」

小年夜習俗、禁忌曝！「做1事」恐越來越窮

小年夜5大禁忌　做錯恐窮整年

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

獨／幸運之神降臨　兩外籍新娘刮中110萬元

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

「狂流豆腐渣」妹子不敢愛愛　男友嗆：黑又不乾淨

情侶刮3張就中100萬！台東彩券行老闆「秒提款發錢」

12生肖「超幸運吉月」大公開！3種人一路旺5個月

四輪大姐逆向遭攔　反嗆：我不逆向怎麼過去

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

更多熱門

相關新聞

開心過春節　把握年菜5技巧+5要原則

開心過春節　把握年菜5技巧+5要原則

農曆春節即將來臨，家家戶戶採買豐富年菜年貨，歡喜迎兔年。闔家團圓總會準備山珍海味、澎湃豐盛的菜餚宴請家人，花蓮縣衛生局提醒，市售的年菜多為大魚大肉，過度加工精緻，比較高油、高鹽、高熱量，享用年菜的同時，也無形增加身體負擔。花蓮縣社區營養推廣中心營養師針對民眾年節自行製備或選購年菜提出「五技巧」建議，讓家人吃得美味健康，闔家平安過新年。

網購年菜要當心　行政院籲消費者貨到先做這件事

網購年菜要當心　行政院籲消費者貨到先做這件事

新北雙溪高中家長會送年菜　讓學子歡喜迎新年

新北雙溪高中家長會送年菜　讓學子歡喜迎新年

台中配送業者做公益　送弱勢獨老年菜香米

台中配送業者做公益　送弱勢獨老年菜香米

網友熱議「10大年菜」出爐！

網友熱議「10大年菜」出爐！

關鍵字：

網購年菜良品開飯

讀者迴響

熱門新聞

外送員沒死！等拿雞肉飯車被偷　偷車賊慘遭火車撞死

26歲女行員捲款1783萬　整容潛逃25年落網

屏東高中女放學搭錯車　竟環台半圈坐到北車

KID對「出生15天兒子」做1事被罵慘！緊急道歉了

奧客拒付錢　捕蛇專家把1.8m毒蛇丟回去

明後天回暖！初二寒流強襲急凍3天　專家估「初三苗栗以北剩4℃」

買2本2000元刮刮樂實測　「這序號」每次買都中獎

今天16：19進入大寒！　「1物品」不能留

即／國1南下岡山段事故！多部轎車追撞

寒流探8°C雪崩式跌溫！圖看過年天氣

浣熊睪丸凍在鐵軌　崩潰眼神死

初一到初五3星座財運紅翻天

辣模怒控400萬粉YouTuber「亂摸我奶跟下面」：等著吃官司

他擁26cm巨鵰女伴凍未條！改拍AV賺翻

72萬粉大胃王YTR宣佈「無限期停更」

更多

最夯影音

更多
電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張

電流急急棒狂轉！男耐心玩　網看38秒過程：比他還緊張
陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

陸網熱議「Jennie演唱會划水」　4影片對比：不喜歡別來

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

劉品言認「假裝過高潮」　謝瓊煖嗑白子超享受XD

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

模型報告搞怪硬掰內容 講到「車模」全班笑翻

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

余筱萍被潑辣椒水「臉灼傷」　貨車司機快閃：法院再道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面