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「4生肖」2023年有雙喜　財運旺、工作升職加薪　　　　

▲▼幸運,開心,高興,職場,財運。（示意圖／shutterstock）

▲2023年生肖鼠、虎、馬、猴整體運勢都還不錯。（示意圖／shutterstock）

生活中心／綜合報導

迎接農曆新年兔年到來，開始嶄新的一年，據大陸《搜狐網》運勢專欄指出，12生肖當中有4生肖運勢非常旺，不論是財運、工作運，還是感情方面，今年都有不錯的發展，甚至雙喜臨門。

生肖鼠

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屬鼠的人事業運和金錢運都不錯，在職場中可以取得很好的成績，還可以得到的重用，能夠在自身所處的領域斬獲亮眼業績表現，屬鼠人輕而易舉便能夠實現升職加薪的美夢，如果是初入職場的朋友，還能夠遇到屬於自己的伯樂，短時間內便能夠成功適應職場生活，還可以結交到很多要好的同事與朋友。

生肖虎

屬虎人的財運會有很大提升，購買的基金可能會瘋狂飆漲，這一年裡擁有孩子，不僅能夠提升家庭運勢，孩子也能聽長輩的話，很少讓父母操心，家庭氛圍非常溫馨，說寶寶是最好的禮物並不無道理。

生肖馬

屬馬的人各方面的運勢都很不錯，特別是愛情方面，身邊條件好的對象很多，也會對屬馬人產生強烈好感，一旦屬馬人自己想明白了，就會很快行動起來，閃婚的機率很高。

生肖猴

貴人運勢對於大家來說都是重要的，也是要多多重視才好， 在2023年有喜相的生肖莫過於生肖屬猴人，其實這幾年來，屬猴人的運氣都是非常不錯的，因為能夠得到很多貴人的幫助，屬猴人在2023年喜逢「月德」當值，「月德」入歲，主福分深厚、長壽、不犯官刑。 「月德」是陰德，力量集中，濟世利人、才德咸欽，萬福雲集; 對於工作事業非常有利，得貴人多助，屬猴的人應該抓住機會積極進取，爭取得到更好的成績。 流年還遇到天喜貴人，主有三喜臨門之福，好事不斷，有婚慶之喜，也有得子之兆。

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