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「3生肖」過年財運旺！專家曝「中獎機率大」：一定要買彩券

▲刮刮樂,彩迷。（圖／業者提供）

▲過年期間3生肖財運旺，有機會中大獎。（圖／業者提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣彩券農曆春節加碼高達9億元，大樂透除了頭獎外，還有360組的100萬「春節大紅包」，許多民眾趁此機會買彩券或刮刮樂試試手氣。運勢專欄《生肖星座運勢命理玄學》就分析指出，生肖馬、生肖豬和生肖兔3生肖的人，過年間財運超旺，不管是買彩券或是刮刮樂，都有機會中大獎，實現一夜致富、財富自由的人生。

生肖馬

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屬馬的人向來都是財運隨身，不過最近這段時間，運勢不怎麼如意，生活也常遇到瓶頸，好在1月19日至29日有所好轉，將獲得財神爺眷顧，買彩券中獎機率高，更有機會一夜致富。

生肖豬

生肖豬在1月19日至29日財運超級旺，不但在貴人幫助下，事業得到很大突破，收入不斷上升，也受到財神的特别眷顧，中獎機率大幅提升，有機會把大獎抱回家。

生肖兔

生肖兔在1月19日至29日，運勢會步步高升，加上他們天生聰穎，具有商業頭腦，總是有很多的想法，能讓他們輕鬆賺錢，甚至投資或買彩券總能有意外收穫，中獎機率特別高，令人羨慕。

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