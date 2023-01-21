燒好香能改運補氣　這1款放對地方催財、增進貴人運

記者黃翊婷／綜合報導

有些長輩會將「燒好香，做好事」當成口頭禪，究竟燒好香是否真的能改運或補氣，桃園義凌宮無極虛空地母至尊代言人、旺好運平台身心靈引導者里沙老師表示，香代表信仰、戒定，能獲得正能量聚集，讓不好的東西無法靠近，其中檀香擁有超強氣場及能量，可以幫助提升財運以及增進貴人運。

▲雖然近年來環保意識高漲，但不少數廟宇還是有燒香的習俗。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

里沙老師提到，香起初不是用於供佛祭祖，而是一種藥材，演變到如今的民間信仰，香已經是一種重要的供養，與佛道教之間更是有著密不可分的關係，燒香除了可以供養眾神，還能傳達誠信，用現代的說法來解釋，香其實是一種通訊工具，人們可以將心中所想、所求、所願，通過燒香向神明稟告。

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另外，燒香還可以避邪除穢、祈福，里沙老師說，焚燒檀香還有沉香所產生的氣味，被認為可以有效把磁場淨化，還有醒腦、集中精神、潤肺寧心的作用，最後燒香還有一項很重要的定位，就是可以召返亡魂。

里沙老師指出，香也代表信仰、戒定，能獲得過路天神、正能量的聚集，讓不好的東西不敢接近，而不同的香品也有不同的用途，例如好的檀香有超強氣場以及能量，可以幫助催財、招生意、增進貴人運。

如果想要提升財運，或是維持好運勢、增加氣場、擋煞避邪、安定心靈，里沙老師建議，可以在自家或辦公室中選擇一處通風好的地方，點燃檀香淨粉，無形之中或許就能幫助自己提升能量、改變運勢。

● 本文獲得旺好運授權。