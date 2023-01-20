蘇貞昌向蔡英文請辭！作家苦苓曝「背後玄機」：不一定幹不了

▲蘇貞昌向蔡英文請辭，苦苓則透露背後的玄機。（資料照／記者呂晏慈攝）



記者柯振中／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日向總統蔡英文請辭，也將率領內閣總辭。對此，作家苦苓表示，雖然請辭有「不幹了」的意思，但不一定會「幹不了」，請辭有時候只是一個動作，甚至是「假動作」，關鍵不在於辭不辭，而是「人家還要不要你做」。

中央政府總預算19日通過後，蘇貞昌立即向蔡英文請辭，同時也將率領內閣總辭。對此，苦苓則認為，請辭會有兩種結果，不是慰留的話就是照准，因此雖然有「不幹了」的意思，但不一定會「幹不了」。

苦苓提到，請辭總共有分成3種，其中的「消極請辭」通常是犯了錯，或是惹怒高層，於是會被要求請辭，背後則有「別逼我把你免職，大家都不好看」的意味，這種人就不會被慰留。

▲苦苓表示，請辭有分3種，但有時候只是一個動作、甚至是假動作。（圖／翻攝自臉書／苦苓）



第二種則是「積極請辭」，通常是自己覺得做不下去，或是有「道不同不相為謀」的想法，這種的話通常就不會被慰留、留了也沒用。

至於第三種，苦苓解釋，這種叫做「制度性請辭」，只要是時間、任期到了，按照規定就要演一下，這邊提出請辭、那邊開口慰留，至於是否會換人，還要看後面「喬」得如何，因此請辭與做得好不好無關，與高層的交請比較有關連，「請辭只是一個動作，甚至是假動作，關鍵不在你辭不辭，而在於人家還要不要你做。」