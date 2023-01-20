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社會 社會焦點 保障人權

清寒6口家庭年關難度　雲林警主動關懷送物資為民解愁容

▲小男孩看到警察帶著禮物前來喜出望外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小男孩看到警察帶著禮物前來喜出望外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

年關將近，當家家戶戶準備開心辦年貨迎接新年，在社會陰暗角落有一群人無法感受到過年的歡樂，雲林縣警察局台西分局崙豐派出所員警在勤區查察時，發現有貧困家庭，崙豐派出所所長陳昊特別準備物資前往關懷。

所長陳昊帶著一箱餅乾並準備一個小紅包前往案家，小男孩看到警察先是嚇一大跳，發現是抱著要送他們的禮物時喜出望外，當所長遞給他小紅包時男孩更是笑得合不攏嘴。陳昊表示，雖然只是一些餅乾零食，卻代表派出所滿滿的祝福及關懷，紅包的錢雖然不多，希望藉由紅包帶來喜氣，讓他們也能感受到過年的氣氛，期盼來年會越來越好。

據了解，該戶一家6口人，林姓婦人平時以務農維生、收入不多，加上2名子女有智能障礙，她又要務農又要照顧精障的孩子，還有尚在就讀國小的孩子，生活及經濟的壓力不小。崙豐派出所指出，在過年前來關懷讓婦人一家都相當感動，她感覺自己沒有被遺忘，陳所長亦鼓勵他們，生活中雖然有考驗，但仍然要抱持樂觀積極的態度。

陳所長葉隊孩子勉勵，除了要用心課業也要幫忙做家事，「長大也可以來當警察，可以改善家庭經濟也可以幫助人。」孩子天真地露出笑容點點頭，讓原本愁容滿面的林婦也展開笑顏。

▲小男孩看到警察帶著禮物前來喜出望外。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳所長鼓勵他們，生活中雖然有考驗，但仍然要抱持樂觀積極的態度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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