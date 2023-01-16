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提前送暖　花敬群關懷服役受傷退役弟兄

▲▼役政署,義務役,送暖 。（圖／役政署提供）

▲花敬群代理部長致贈賴姓退伍弟兄春節慰問金及物品。

圖、文／役政署提供

農曆春節將至，內政部代理部長花敬群前往臺北市中山區，探視服義務役期間受傷的賴姓退伍弟兄，致贈春節慰問金及物品，並表達對賴員及家屬的關懷。

花敬群表示，民國100年起推動替代役役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，11年來已有1,173位役男到140位弟兄家中提供生活協助，服務時數達27萬9,902小時，強化受傷退伍（役）人員的照顧，也能讓家屬有更多喘息空間。

訪視的賴姓弟兄在民國58年於金門服義務役期間，執行公務受傷導致雙眼失明，配偶於日前亡故，目前由外籍看護照顧生活。役政署遴選具備物理治療專長及藥學專長的替代役男黃冠傑及陳則攸，運用所長關懷陪伴受傷前輩，提供生活協助服務，減輕家屬照護負擔。

▲▼役政署,義務役,送暖 。（圖／役政署提供）

▲花敬群代理部長與協助賴姓退伍弟兄生活服務的替代役役男合影。

內政部表示，為了讓弟兄們獲得更好的生活品質，減輕家屬照顧負擔，會遴選具有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役役男，到受傷人員家中從事陪同就醫、協助復建及陪伴關懷。服役受傷退伍弟兄如果有需要協助，可向各地方政府役政單位提出申請，或是向役政署洽詢（聯絡電話：049-239458）。

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