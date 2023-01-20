台男旅日自駕撞到人被拘留10天　外交部：已進入司法程序

▲駐日代表謝長廷證實，台人到沖繩自駕撞人一案已進入司法程序，圖與本文無關。（示意圖／記者董美琪攝）

政治中心／台北報導

台灣有情侶到日本沖繩遊玩，卻因自駕發生車禍，被警方拘留10天。對此，外交部表示，目前該案在當地已進入司法程序，我駐處已協助家屬與律師討論後續處理事宜。

回顧此案，一名女網友日前透過在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，她跟男友15日飛到沖繩遊玩，16日凌晨開車右轉時撞到直行的腳踏車男騎士；她說，員警告知她，男友48小時後可被釋放，但事後卻突然說檢察官要申請多拘留10天，因此她上網求助，希望可以尋找在沖繩會中文的律師。

駐日代表謝長廷證實，那霸辦事處同仁有協同家屬去探望，一般來說車禍拘留的確是2至3天，但因為案件進入司法程序，目前協助聘請律師處理。

外交部20日表示，事發第一時間已指示駐那霸辦事處提供當事人及家屬必要協助，於19日、20日也兩度派員陪同家屬前往警署進行探視，當事人健康狀況良好，剩餘細節事涉當事人隱私，已進入司法程序，將不多做說明。

外交部也提醒，赴日旅遊有急難狀況，可打緊急聯絡電話，境內直撥080-1009-7179、080-1009-7436。