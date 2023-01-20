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兔子為何排十二生肖第4？　「兔牛賽跑」故事說給你聽

兔子在十二生肖中排行第4，有一段傳說故事。（示意圖，東方IC）

今年是癸卯兔年，「兔」在十二生肖中，排行第4，對應地支中的「卯」。說到兔年，民間流傳有一段「兔牛賽跑」的故事。

圖文／鏡週刊 

傳說中，兔子和黃牛是鄰居，是好朋友，兔子個性機靈，黃牛勤勞苦幹。

有一天，兔子在黃牛面前炫耀，稱自己是動物世界中的長跑冠軍。

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黃牛虛心討教，但兔子對牠說：「長跑冠軍要靠天分，學不來的！再說，長跑要身體輕盈，你長這麼粗勇，恐怕永遠都跑不快。」

黃牛聽了很難過，但內心不服輸，因此發憤圖強開始練習長跑，日復一日，終於練出了一身長跑本領。

不過，黃牛不愛張揚，所以牠變成長跑健將的事，兔子一直都不知道。　

有一天，森林傳開了一則天大的消息──「玉皇大帝要選生肖了」。

只要平時對人類有貢獻的動物，都可以報名參加，等到選生肖那天，誰先跑到天庭，誰就可以當生肖。

森林裡的動物紛紛報名，黃牛跟兔子也約定好，第二天一早，雞鳴第一遍就出發，一起到天宮爭生肖。

怎料，隔天一早，黃牛起床時，發現兔子不見了。

原來兔子想要搶第1名，夜裡翻來覆去睡不著，牠忍不住，於是不等黃牛，天還沒亮就先跑了。　

兔子就這樣搶先一步，在直奔天庭的路上，跑了好一陣子。

此時天剛亮，兔子回頭一看，發現不見任何動物的影子。

「我今天起得最早，又跑最快，就算睡個覺，這生肖的第1名也非我莫屬。」 兔子心想。

一想完，兔子就躺在草地上呼呼大睡了。　

正當兔子睡覺時，黃牛努力地跑啊跑，一鼓作氣就跑到了天庭。

另一頭，兔子還在睡，直到一陣急促的腳步聲響起，兔子驚醒，定睛一看不得了，竟是老虎像一陣風般，從牠身邊跑過去。

這下兔子急了，牠拚命跑跑跑，但終究還是跑不過老虎。

抵達天庭時，兔子看到了更傻眼的一幕，平時被牠取笑的黃牛居然也先抵達了天庭。

「兔老弟，我在路上怎麼沒看到你啊？」黃牛問道。

一聽完，兔子整個臉紅通通，很羞愧想躲起來。

由於牛的雙角間還蹲了一隻投機取巧的小老鼠，因此最後十二生肖的前3名為：鼠、牛、虎，兔子排到了第4名。

這其中還穿插著另一段小故事，傳說老鼠和貓一起坐在黃牛背上渡河，快上岸時，老鼠把貓推到河裡，然後爬上牛頭。一上岸老鼠就跳下搶得第一，而貓因為不會游泳，最終只得到第13名，所以十二生肖中沒有貓，也因此貓很厭老鼠。

回到「兔牛賽跑」，兔子雖然當上了生肖，但終究覺得顏面無光，一見黃牛就臉紅，所以回去以後，兔子就把家搬到了土洞裡。直到現在，兔子也還是住在土洞中。


【點擊看完整全文】

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