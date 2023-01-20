蔡英文視察春節疏運慰勉警察　承諾努力保障同仁安全、提升福利制度

▲總統蔡英文視察春節疏運情形。（圖／總統府提供）

記者皮心瑀／台北報導

面對10天年假，總統蔡英文20日小年夜上午分別前往台北車站、台北市政府警察局中正第一分局與第二分局，視察春節疏運情形及慰勉春節期間堅守崗位的警察同仁。

蔡英文肯定台鐵、高鐵及高速公路在春節前所做詳盡規劃，也請相關運輸單位落實防疫措施，並期盼能夠視需求滾動調整運能、增加服務，讓民眾的安全獲得保障，能夠安心返鄉和出遊。

對於警察同仁的辛勞，蔡英文強調，政府會更加努力，透過制度與裝備提升、推動警消社宅等福利措施，讓大家執勤更安全，相關權益更有保障，也能在家庭及生活上，得到更好的照顧。

蔡英文致詞時表示，每年放年假，民眾非常關心的，除了天氣就是交通路況。這也是台鐵、高鐵、高速公路等各項交通疏運最忙碌的時候。尤其今年是歷年來最長年假，對大家來說挑戰也更大，「大家辛苦了」。

蔡英文說，除了要做好疏運工作，各單位也會落實防疫措施。她要謝謝交通部、台鐵、高鐵及高公局的努力，也感謝所有同仁的付出。因為今年年假比較長，請大家視需求滾動調整運能、增加服務，讓民眾的安全獲得保障、能夠安心返鄉和出遊。

蔡英文隨後前往台北市政府警察局中正第一分局及第二分局，致詞則談到，每年春節期間，她都會到中正第一分局及中正第二分局。中正一的轄區很大，包括總統府和許多部會機關、公司行號，都在中正一的轄區。去年經歷了九合一的選舉，許多群眾場、晚會都辦在這附近。

蔡英文指出，警察同仁的勤務量、工作壓力都很大。她要感謝每位同仁的付出，努力完成每一項工作。今年有10天年假，大家也都輪班執勤，來保護民眾安全及維持社會秩序，「各位都辛苦了」。

蔡英文也提到，中正一所轄的地區見警率應該是最高的地方，每一天她進出總統府、官邸都能夠看到許多警察同仁在值勤，她要謝謝大家保護總統府，讓總統府可以運作如常，而且工作同仁也都感受到警察同仁所提供的照顧。再次感謝所有警察同仁的辛勞，祝福大家新春快樂、平安順利。