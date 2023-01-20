台中製刀廠小開金錢豹續攤！酒駕賓士奪1命　竟喊：以為撞到鬼

▲台中男凌晨酒駕闖紅燈，撞上小貨車，害死小貨車女乘客，之後棄賓士車肇逃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台中報導

台中王男是5個小孩的父親，他2021年3月18日與友人到金錢豹酒店續攤，之後開賓士車酒駕上路，在行經三民西路與東興路交岔路口時，高速闖紅燈撞上一輛小貨車，導致小貨車翻覆，李姓女乘客重傷不治，王男則棄車逃逸，他事後辯稱「我覺得我撞到鬼」。一審法官依酒駕致死等判王7年2月徒刑，二審維持原判決。

▲監視器拍下2車撞擊瞬間，物流車車尾還濺出火花。（圖／記者鄧木卿翻攝）

案發時29歲的王男家中經營製刀廠，他在2021年3月17日晚上與友人到活蝦餐廳吃飯，18日凌晨前往金錢豹酒店續攤，他在飲酒後仍執意開車上路，行經三民西路與東興路交岔路口時，未開啟車輛頭燈，又貿然闖紅燈，結果撞上一輛小貨車，導致小貨車翻覆，碰撞當下還產生瞬間的火花，43歲林姓駕駛左胸挫傷、右手中指及左上肢多處挫擦傷，22歲李姓女乘客則因顱腦損傷、胸髖挫傷引發休克，傷重不治。

▲小貨車遭撞翻。（圖／民眾提供）

王男發現自己闖禍後，深怕被警方驗出酒駕，棄車逃離現場，他18日下午2時許怕事跡敗露，於是前往派出所投案。王男在偵訊時表示，他知道有撞到東西，表示有看一個影子過去，以為自己撞到鬼。

一審法官認為，王男2014年即有不能安全駕駛公共危險犯行經法院判處刑罰之紀錄，且其駕照也因酒駕被吊銷，但他卻不知悔改，酒駕上路害死無辜的李女，事故發生後竟未採取任何救護措施或報警處理，反而棄車逃逸，法官依服用酒類致不能安全駕駛交通工具，因而致人於死，處王男有期徒刑6年8月，又依駕駛動力交通工具發生交通事故，致人死傷而逃逸，處有期徒刑10月。應執行有期徒刑7年2月。

王男不服上訴，主張飲酒並不必然會生不能安全駕駛之結果。然而，二審法官認為王男夜間行車未開車燈闖紅燈，且完全未注意車速及號誌，事故前亦未見有減速動作，撞擊後造成雙方車輛損壞情形甚大，撞擊力道甚鉅，且王男行車前確有飲酒，他也承認飲酒後易使意志力不集中，沒有辦法注意到路上突發狀況，顯見王男駕車時注意力及控制力確已受酒精影響，認為王男上訴無理，維持原判決，全案仍可上訴。