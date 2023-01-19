台74線驚悚連環撞！關鍵5秒影片曝光　小貨車慘翻180度連壓3車

記者游瓊華、鄧木卿、柯沛辰／台中報導

台中台74線19日下午4點多發生一起嚴重車禍，現場5車連環追撞、4人受傷，一度造成車流回堵，直到晚間6點多才恢復全線通車。如今事發畫面曝光，可見小貨車切換車道後，遭砂石車追撞，隨後波及多輛小轎車。

砂石車的行車紀錄器可見，小貨車行駛在右前方的外側車道，但後來見前車因壅塞減速，隨即左切至中線車道，不料當場遭砂石車從後追撞，導致小貨車側翻，又撞擊在外側車道停等的多輛小轎車，整個過程不到5秒，畫面令人觸目驚心。

▲▼台74線5車連環撞，多車受損變形。（圖／民眾提供，下同）

台中市消防局19日下午4點多接獲民眾報案，稱台47線28K往潭子區方向發生連環車禍，立即派遣東英、太平、十九甲分隊，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員16名馳援。消防人員到場時，發現小貨車被撞到側翻，還有一名22歲男駕駛受困車內，立即將人救出。

除了小貨車22歲司機，受傷的還有3輛小客車的駕駛及乘客，包括57歲女子、66歲男子、35歲女子，所幸4人傷勢不重，意識清楚，送往國軍803醫院救治後並無大礙。另外，砂石車駕駛也受輕傷，但未送醫。

車禍發生後，台74線事故路段全線封閉，導致交流道回堵，直到警方緊急請拖吊車支援、排除現場，才在晚間6點7分恢復全線通車。至於詳細事故原因及肇責歸屬，尚待警方調查後進一步釐清。