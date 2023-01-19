嘉義汽車碰撞無照騎士「連環撞」！路邊牽車女過年前慘死

▲嘉義近日發生2起連環車禍事故。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、鄒鎮宇／嘉義報導

嘉義市日前晚間發生一起死亡車禍，20歲侯姓男駕駛行經新民路時，突然碰撞未滿18歲的李姓騎士，李男再撞上路邊的3輛機車，波及到一旁64歲的楊姓女子，導致楊女慘死。19日相驗，確定楊女死於車禍意外。對此，警方依過失致死罪將侯男送辦，李姓少年則因無照駕駛送少年法庭。

侯姓男子10日深夜11時駕駛自小客車，於新民路由北往南行駛，突然途中與李姓少年的機車發生碰撞，導致李男連人帶車撞上路邊的3輛機車。

當下，正要牽機車的楊姓女子被波及撞上，當場失去意識，急救多日後於15日宣告不治。相驗後死因為外傷性創傷性硬腦膜下出血、顱內出血，導致中樞衰竭死亡。

警方指出，侯男及李姓少年都沒有酒駕，訊後依過失致死罪將侯男送辦，李姓少年則送往少年法庭。

▲▼嘉義18日晚間連環車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



此外，18日晚間6時52分興達路和友忠路路口也發生一起連環車禍。警消表示，獲報後立刻派遣第一消防大隊第一分隊救災器材車、救護車及第二消防大隊後湖分隊救護車，3車6人前往救援。

消防局指出，現場為3輛汽車、1輛機車及1輛腳踏車發生交通事故，現場一名24歲女騎士、14歲女腳踏車騎士、64歲女性駕駛受傷，紛紛送醫進行治療，詳細事故原因待釐清。

嘉義市政府消防局表示駕駛車輛或騎乘機車時應全程保持警覺，行經路口務必注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，減速慢行，同時應該前方車輛保持適當之安全距離，以免意外導致交通事故發生，危害己身生命安全並影響交通路況。