新二代重癱「剩眼球能動」！愛心介入讓她溝通無礙　母感動飆淚

▲駱小妹用眼控滑鼠電腦輔具打出「謝謝集團及移民署！」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

一名來自新住民家庭的駱小妹因罹患閉鎖症候群，全身癱瘓，只剩下眼球可以轉動，身心障礙也被鑑定為「極重度」，而在移民署介入協調下，某知名醫療集團協助提供「眼控滑鼠電腦輔具」，讓駱小妹能夠順利與家人交談，過一個溝通無礙的新年。

駱小妹近年來病情急速惡化，造成她全身癱瘓，漸漸地只能透過電腦螢幕和自己的家人溝通，而某個醫療集團在得知她的狀況之後，立即連絡移民署北區事務大隊林澤謙大隊長，表示願意盡棉薄之力協助新住民家庭。

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對於醫療集團的義舉，駱小妹的母親相當感動，情緒激動得頻頻拭淚，並直喊「謝謝！謝謝！」而駱小妹也用眼球打出，「謝謝集團及移民署！」

據悉，這家醫療集團在疫情期間也捐贈不少防護衣等物資給移民官，或是捐贈額溫槍給警局執勤員警，甚至捐贈救護車、自動體外心臟去顫器等。對此，林澤謙表示，相當佩服集團對社會的付出與奉獻。

林澤謙也表示，移民署對新住民關懷也不間斷，新住民發展基金對於生活突遭巨變，至生活陷於困境，而有急難救助需要的新住民家庭，設有新住民社會救助計畫，並挹注各縣市政府經費，有需要新住民朋友請多加利用！