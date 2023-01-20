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小年夜短暫雨「除夕回溫」　初二寒流來襲「初三四下探6度」

▲天氣風險公司預報過年天氣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

▲天氣風險公司預報過年天氣。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險 WeatherRisk）

記者楊惠琪／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表表示，今天小年夜（1/20）受到東北季風影響，北部及東半部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫涼涼冷冷，約15-19度；中南部多雲或晴，白天高溫23-26度、夜晚低溫16-18度，日夜溫差很大。

林孝儒指出，除夕到初一東北季風將會減弱並轉為東南風環境，因此各地天氣相對較穩定好轉，高溫普遍都可以回升到20度以上，夜晚低溫約16-20度，仍略有涼意，西半部另要留意局部晨霧現象，注意行車安全。

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林孝儒說，從初二白天起，會有一波顯著的冷空氣逐漸南下率先影響北台灣，預估強度將達寒流等級，北部及東半部再轉陰有短暫陣雨，氣溫也將降至15-20度左右，為濕濕涼涼的天氣，中南部雖無顯著的降溫影響，但雲量逐漸增多，由晴轉多雲時陰並有些零星短暫陣雨。

林孝儒指出，初三至初四是冷空氣影響最顯著的時候，預估中北部及宜花局部平地最低溫都有機會探至6-10度，白天高溫也都僅有13-16度左右；南部及台東高溫約22-25度、夜低溫14-16度。中北部1500百公尺以上高山地區氣溫有機會降至冰點或以下，將有下冰霰甚至是短暫雪的現象。初五冷空氣減弱轉偏東到東南風，各地氣溫顯著回升轉晴。

不過，林孝儒說，從初六起將有另一波冷空氣南下並延續影響至開工日，強度上預估有機會達強烈冷氣團，中北部及宜花平地區將有近10度低溫出現機會，但此波冷氣團所挾帶的水氣不太多，僅在初六初期南下時，北部及東半部有些短暫陣雨，這幾天可再觀察預報調整。

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