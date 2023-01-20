IG人氣蛋糕配送遲到90分鐘！店家道歉文遭網轟：責任竟推給司機

▲原PO訂購客製化生日蛋糕。（示意圖／Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，訂購5000元客製化蛋糕替朋友慶生，希望可以在下午5時準時拿到蛋糕，店家也保證「沒問題」。到了當天，下午5時30分了都還沒有拿到蛋糕，店家先是說15分鐘就到，接著又說要40分鐘，打電話也不接，她急到哭出來，事後店家連一句道歉的話都沒有，讓她超生氣。對此，店家也發文回應了。

該名女網友在Dcard上發文，去年12月27日就開始討論，並匯款4980元的費用，希望能在1月17日下午5時送達，取蛋糕的當天還傳訊息提醒店家，店家也保證沒問題，「殊不知悲劇就此展開」，原PO因為上班時間無法使用手機，到了下午5時20分都還沒收到蛋糕，立刻詢問店家。

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店家表示還要再15分鐘，會請司機趕一下，但到了下午6時，蛋糕還沒送達。原PO氣炸，下班時間是5時30分，其他同事下班後還有自己的事情，因為店家出包，所有人都待在會議室等蛋糕慶生，「然後呢，店家開始無限延長之術，然後店家又說本身配合的司機生病了，所以臨時找了司機」。

▲原PO越等越生氣。（圖／翻攝自Dcard）

後來店家表示司機到了，請她下樓取蛋糕，但她仍在冷風中等了15分鐘，「期間還接到消息說壽星要準備回家了，我當下真的急到哭出來，重點是，期間打給店家就開始不接電話了，最後在原訂時間過了1小時又38分鐘拿到了蛋糕」，最後店家僅退回500元運送費，一句道歉的話都沒有，「店家當下接到電話的反應，以及後續的處理讓人非常的失望」。

文章貼出後，引發大批網友撻伐，店家也在19日於IG發文，還原事情的經過，司機臨時在下午4時45分告知無法配送，客服人員緊急找司機配送，但剛好遇到下班時間，所以路上塞車，「退款當下內部人員太慌張，所以急著先把車資500元退給客人，太慌張而忘記要多打文字補充向客人說明」，會退款蛋糕的費用，並製作全新的蛋糕補償。

▲店家還原當天狀況。（圖／翻攝自店家IG）

接著店家貼出與司機的對話紀錄，店家列出3筆訂單，但司機僅接前2筆，「我晚點有面試」，到了下午近5時司機表示「五點我沒安排，我有面試」，請店家另外找人。店家在下午5時30分回應「下次不行可以提早跟我說嗎，不然17:00要送到，你這個時間點跟我講，我直接大遲到」。

然而，店家的道歉文貼出後，網友看完更生氣，「一開始說司機生病臨時請假，貼出來的對話卻是司機有面試？貼證據打臉自己說謊嗎」、「早上8:50人家就跟你說有面試啦，17:00過後才叫人家早點說，而且你一開始是說生病欸」、「司機都說接前面兩單，最後一單沒有說要接，現在全部責任都推給司機，睜眼說瞎話的道歉」、「道歉依舊避重就輕推卸責任」。