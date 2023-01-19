聽故事就有機會領紅包！環保署推網路活動「總獎勵10萬元」

▲環保署推「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，聽故事就有機會領紅包，總獎勵10萬元。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

聽故事就有機會領紅包！環保署規劃「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，讓「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目陪著小朋友一起過個快樂的農曆新年假期，在1月18日至2月3日活動期間，前往「行政院環境保護署」臉書粉絲專頁完成指定任務題或知識題，即可參加抽獎，獎額多達146名，總獎勵達10萬元。

環保署表示，「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目從去年10月4日起每兩周二在目前國人常收聽之Podcast主要平台（Apple Podcast、Google 播客、Sound on、Spotify、KKBOX）播放，將歷年環境教繪本徵選特色議題繪本，以說故事方式呈現，讓幼兒及低年級小朋友可以透過聽故事，學習環境保護知識，讓環境教育往下扎根。

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▲環保署推「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，聽故事就有機會領紅包，總獎勵10萬元。（圖／環保署提供）

「聽故事愛環境」Podcast第1季節目已全數上架，環保署指出，為迎接今年農曆春節及第2季節目，在這個難得全家老小團聚的日子，從1月18日下午5點起辦理「玩樂！玩樂！Baby兔給樂！」網路活動，活動分為「任務題」及「知識題」2個單元，民眾只要到「行政院環境保護署」臉書粉絲頁分享活動貼文，即可參加「紅兔大展」賞，抽環保綠點。

環保署進一步說明，民眾在「聽故事愛環境」環境教育Podcast節目頻道聽完故事後，在環保署臉書粉絲頁貼文公告的「指定期間」至活動網頁回答指定題目及填寫抽獎資料，答對者就可以參加「揚眉兔氣」賞，抽價值1千元的超商禮券，答對愈多題，中獎機會愈大，答對本次活動所有題目（5題）者就可以參加「潛兔似金」賞，抽價值3千元的超商禮券，活動總獎額多達146名，總奬金高達10萬元。