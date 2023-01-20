麻將小白快看！打麻將「5大禁忌」不能碰　拍肩、拍背秒變衰

▲麻將小白一定要知道的5大打牌禁忌，想贏錢別鐵齒。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

過年就是要摸兩圈，很多麻將小白即使平常沒在打，過年期間也會上牌桌跟家人廝殺一下，《DailyView網路溫度》幫麻將小白整理出打麻將「5大禁忌」，一犯可能就秒變衰，想贏錢的千萬別鐵齒！

禁忌1：不能拍肩、拍背

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這點真的要謹記再謹記！不管你是上桌打牌的人，還是在旁觀看的人，都絕對不能犯這個禁忌，因為拍肩、拍背這些動作，代表會把打牌人的好運給拍掉，所以上桌前記得先默念三遍！

禁忌2：連莊時候不能離開座位

這點新手真的超容易忘記，想去上廁所時就會不小心直接站起來，但是「連莊」表示氣勢很旺，只要你一站起來離開位子，就有可能中斷莊家的好運，所以即使再尿急，也要等莊家下莊才能去！

禁忌3：打牌前不要剪指甲

這禁忌連很多老手都不知道，你知道這點可以在老手面前得意的說出來，有傳聞說在打牌前剪指甲的話會傷到氣，曾有網友分享，自己在打牌前剪指甲，當天打牌時衰到爆，不僅胡不了牌，還一直狂放槍。

禁忌4：打牌時不能心情不好

打牌時心情不好，會讓整個牌桌的氛圍感不好，也會讓別人覺得你的牌品很差，以後可能就不想跟你打牌，當你心情不老實也無法受到財神爺眷顧，通常會越打越輸。

禁忌5：話不要太多

這點就比較見仁見智，有些人喜歡專心打牌、有些人喜歡邊打邊講聊天，不過如果你是新手的話，建議還是專心打牌比較好，不然很容易發生相公、或是錯過別人打的牌，導致自己輸到脫褲。