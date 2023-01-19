台南勞工局視察營造工地　期許業者、勞工能平安團圓好過年

▲台南市勞工局長王鑫基，19日親自率隊前往視查安南區營造工地，力求職場零災害，督促營造事業單位落實維護勞工安全與健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

營造工程多為在春節前，為完成一定進度，避免多日連假影響工程品質，致使動態性及臨時性作業增加，進而導致職災風險提高，台南市勞工局長王鑫基，19日親自率隊前往視查安南區營造工地，希望透過加強輔導及宣導等措施，力求職場零災害，督促營造事業單位落實維護勞工安全與健康。

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長自就職以來，以「希望家園」勞政願景，打造零災害的友善職場。更於2023年1月展開實際行動，由市長黃偉哲率隊進行台南市春安總體檢，宣示台南市在新的一年，持續致力落實職場安全健康，讓台南市成為「作業安全、勞工健康、職場平安」的幸福家園。

勞工局職安健康處為督導事業單位確實維護春節前夕趕工之作業勞工安全，特別針對營造作業實施歲末年終職場安全檢查，以降低職災發生；自2022年12月27日啟動之「春安檢查」迄今共檢查營造業事業單位110場次，其中違反職業安全衛生相關法條共計有69條，主要在設備點檢，及勞工教育訓練為較多的違反態樣，相關缺失還有包括：高度2公尺以上之開口部分未於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備；共同作業時，原事業單位未有工作之連繫與調整、工作場所之巡視以及進入營繕工程工作場所之人員，未提供適當安全帽，並使其正確戴用等缺失。

勞工局長王鑫基強調，在春節前夕常有加班趕工情形，勞工在臨近春節連假難免心情浮動，安全意識容易鬆懈，造成職業災害危害因子大幅提升。故在春節前一天特別到營造工地輔導事業單位，提醒須積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，適時評估作業之危害風險、增加營造作業環境之安全防護措施及勞工充足之安全衛生教育訓練，全面做好各項作業之安全衛生防護及管理，以防止勞工職業災害發生，勞工亦應確實遵循安全作業標準，不因求快、求便而疏忽自身安全；勞動檢查單位不以處分為訴求，事業單位確實執行職安管理才是宗旨。

勞工局局長王鑫基呼籲，預防職災發生，雇主與勞工共同努力，落實作業安全，平安健康過好年。