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對總預算提出1047案　時力黨團：經我們努力內政部願查個資外洩案

▲時代力量黨團回應總預算案三讀。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量黨團回應總預算案三讀。（圖／時代力量黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會今（19日）下午3時三讀通過112年度中央政府總預算案，原列2兆7190億9879萬元，減列300億93萬3000元，總計2兆6890億9785萬7千元。時代力量黨團表示，本次他們於預算協商階段共提出1047案，站在為人民監督把關政府預算外，也希望透過各個預算提案，要求相關單位，提出未來的政策規劃或是弊端改善檢討的報告與作為，嚴格落實預算的執行，並達成該有的績效成果。

時力黨團表示，他們預算提案重點主要在要求調查全國2300萬國人個資外洩弊案、府院黨政高層介入《鏡電視》執照審查及NCC洩密案、檢察官及高階警官出入黑道豪宅招待所、警察盤查及風紀問題、公股行庫超貸弊案、氣候變遷因應、司法改革徹底落實、跨國同婚差別待遇、威權象徵移除以落實轉型正義及穩健我國財政金融發展與治理等面向。

其中在個資外洩弊案上，時力黨團說，如此嚴重的個資外洩事件，輕則詐騙集團運用進行大量詐騙，重則遭中共掌握我國人資料外，甚者連情治人員個資均已被掌握，但他們要求內政部應進行調查，卻屢遭代理部長花敬群及執政黨推託護航。

時力黨團指出，他們認為政府應該積極重視外洩嚴重性，並向國人說明，經過本次預算提案努力要求後，內政部終於承認外洩戶政資料筆數高達2357萬餘筆，並願意動起來進行調查。

提及公股行庫超貸，時力黨團說，曾因慶富獵雷艦弊案下台的時任合庫董事長廖燦昌，因為行政院蘇貞昌院長的一句「用人唯才」而回歸接掌資產更龐大的第一金控董事長，結果近年卻爆發廖燦昌在「遠航掏空弊案」、「潤寅詐貸弊案」中扮演關鍵角色，而遭檢方起訴。

時力黨團表示，如此趨炎附勢、施壓下屬的廖燦昌，在蘇院長眼裡卻是人才，因此要求財政部提出詳細專案檢討報告，但亦遭執政黨團封殺，相當遺憾。

另外，時力黨團說，同婚修法後，台灣已經承認同性婚姻，然而根據目前內政部的函釋，當一對跨國伴侶想要在台灣辦結婚登記時，只有在外國也承認同性婚姻時，才會准許登記。

「如此已明顯違背憲法平等保障婚姻自由的差別待遇措施，早已屢次被行政法院判決撤銷，然而同樣的事件仍層出不窮的發生，阻礙相愛的兩人締結婚姻。」時力黨團認為，政府早就已經有合法、合憲的解決辦法：政府可以變更那造成差別待遇的函釋，或可以將去年就已經通過司法院院會、正在行政院會銜審查的「涉外民事法律適用法」送入立法院審議。

但時力黨團說，保障人權刻不容緩，為了敦促政府改革制度，保障人權，要求行政院儘速將涉民法，送進立法院審議，只是相當遺憾的是，積極督促保障人權的提案卻遭執政黨封殺。

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