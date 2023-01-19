北市新科議員張志豪當了31年義消　119消防節允諾爭取2件事

▲台北市燈會消防安全演練。（圖／翻攝張志豪臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

一月十九日是119消防節。民眾黨台北市議員張志豪表示，他身為31年的義消，非常感謝消防弟兄無私的奉獻，有幸成爲台北市議員，他也允諾會在勤休制度與勤務裝備兩件事情上，帶領專業的團隊一起研究最佳的方案，「弟兄們也知道我持續的在收集大家的意見，在安全的前提下，爭取消防最好的權益」。

119消防節緣起是來自於民國84年消防署成立時，核定每年的1月19 日為「消防節」，並於每年的1月定為防災月。每年到了這時節，各地消防局會舉辦擴大防火宣導，藉以加強民眾的防災意識。

張志豪是北市新科議員，輔仁大學護理系畢業後，加入紅十字會救護服務團，台北市消防局各分隊擔任救護志工，隨救護車出勤救護。去年底的市議員選舉，目前仍是台北市義消的他，因為擁有機師背景與長期投入基層救護防災工作，被稱為熱血機長，在第六選區（大安文山）相當受到矚目，最後也順利當選。

▼張志豪表示，身為義消，他會持續替弟兄們爭取權益。（圖／翻攝張志豪臉書）

張志豪強調，社會安全與捍衛權益是他責無旁貸的任務，消防弟兄們知道他持續收集大家的意見，對於勤休制度，他認為，自從今年開始新的勤休制度後，在實際執行上有很多的疑問和定義不清的地方，所以也呼籲弟兄們可以盡量分享意見，他也會和民眾黨團與立法委員一同協力。

在勤務裝備上，張志豪指出，救災裝備日新月異，消防弟兄們必須有最佳、最實用的裝備，讓科學和技術成爲解救生命財產安全的最佳後盾，關於此點，他也會持續爭取。

對於台灣燈會時隔23年回到台北市舉辦，張志豪日前也特別出席燈會消防安全演練。他表示，這次規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍串聯12大行政區，規模很大，所以安全防災更是不能少。

張志豪強調，此次的安全演練必須透過各區協調的救護、救災的模擬，在過程中去檢討跨區協勤合作的重點，以及可能發生的危險來事先預防，這一切的努力就是為了民眾安心賞燈，如果大家在燈會看到警消與志工朋友，也請別吝嗇祝福說聲「謝謝辛苦了，新年快樂」。