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新北警15分局年前大異動　首位女分局長蔣叔君受矚目

▲▼新北市15個分局異動，分局長新、卸任布達交接，最年輕女分局長蔣叔君初任 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市最年輕女分局長蔣叔君（右一）。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市警局年前15位分局長異動，包含5名初任分局長，及北海岸「首位」及「最年輕」女性分局長，新北市副市長謝政達19日上午出席新、卸任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，勉勵做好治安工作；新上任警局長廖訓誠也提3重點工作，首要就是警察命脈「風紀問題」。

▲▼新北市15個分局異動，分局長新、卸任布達交接，最年輕女分局長蔣叔君初任 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市最北的分局金山分局，也派任首位及最年輕的女性分局長蔣叔君，警大六十一期畢業，今年49歲，1996年踏入警界到刑事局服務，刑事經驗相當豐富，辦過電腦犯罪、治平專案、毒品案、槍砲彈藥等業務，在航空警察局擔任刑事警察大隊大隊長，協助阻攔前往柬埔寨的民眾並協助破獲數起重大走私案件。蔣叔君表示，兩性平權觀念逐漸普及，性別不是問題，今天被委以重任，必會扮演好角色，做什麼像什麼。

▼新北市15個分局異動，分局長新、卸任布達交接 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市15個分局異動，分局長新、卸任布達交接，最年輕女分局長蔣叔君初任 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另一名初任的汐止分局長黃國政，是鑑識科學專家，是警大首屆招生的58期鑑識系畢業，曾任刑事局物理組長，是國內槍彈專家，新北市改制後，從刑事局調任新北市刑大組長、三峽、新店分局偵查隊長、行政科專員、刑大副大隊長、土城、中和第一、中和副分局長，再升任刑事鑑識中心主任，此次獲派汐止分局長，希望能仰賴他的專業能力發揮柯南辦案精神。

剛上任的新北警察局局長廖訓誠表示，希望所有同仁除了落實肅毒、肅槍，掃黑等重點工作，還必須在三個方面精進，第一是風紀，風紀是警察的命脈，不容許有踩紅線狀況，第二是教育訓練，新北員警非常多，有很多剛畢業的年輕員警，會再要求落實教育訓練工作，讓同仁有執法專業，第三是警政科技執法，包括科技執法、科技偵查，會持續推動。

▲▼新北市15個分局異動，分局長新、卸任布達交接，最年輕女分局長蔣叔君初任 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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