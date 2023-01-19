新北市場內香鋪店囤大量爆竹　近25kg火藥威力如「3顆手榴彈」

▲▼新北三重香鋪店囤放上百斤爆竹！消防員一查：火藥量超出管制5倍。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重一名70歲陳姓伯伯經營的香鋪店，超量存放總重達134.53公斤爆竹，被人檢舉，新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊獲報後於昨（17）日派員取締，在香鋪後方倉庫發現超過管制量5倍爆竹，威力如3顆手榴彈！嚇壞消防員，警消後續依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，對業者開處最高30萬元以下罰鍰。

據了解，陳男在新北市三重區長壽西街經營香鋪店，日前遭人檢舉其店內儲存過量爆竹，新北市消防局第三救災救護大隊三重分隊獲報，於昨天（17日）晚上派員前往香鋪店取締，果然在香鋪店後方倉庫內，發現大批「爆炸音類」爆竹。

消防員現場清點，發現違規爆竹重達134.53公斤，火藥量達24.764公斤，超出管制量近5倍，威力相當於3顆手榴彈，一旦點燃後果將不堪設想，且這些爆竹煙火容易受溫度或不明原因而發生爆炸意外，相當危險！除依違反「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入外，另對陳姓業者開處最高30萬元以下罰鍰。

第三救災救護大隊表示，違法製造、儲存及販賣的爆竹煙火經查獲，將依「爆竹煙火管理條例」之規定全數沒入，另外還會面臨6萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲民眾，切勿心存僥倖囤放大量爆竹煙火，以免危害自身及公共安全。同時，過年期間，也請民眾勿違規施放爆竹煙火，以維護公共安全。