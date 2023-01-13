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超商獨家！「7款迷你相機」有熊抱哥、奇奇蒂蒂超Q　還送專屬吊繩

▲▼7-11即日起開賣迷你相機、OPEN!飛翔紀念版NFT。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11即日起開賣「迷你數位相機」，共有7款可愛設計。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

熊抱哥、奇奇蒂蒂粉絲快看過來！就有超商獨家開賣超Q「迷你數位照相機」，共有史迪奇、奇奇蒂蒂、熊抱哥等共7款造型，迷你機型隨身攜帶方便又吸睛，還內建趣味圖框，怎麼拍都可愛，且每款還附有專屬吊繩。

7-11即日起至2/19開放預購「迷你數位照相機」，有史迪奇、奇奇蒂蒂、唐老鴨、Hello Kitty、熊抱哥、蜘蛛人及TOMIKA共7種造型，每款皆有2吋大螢幕、超萌專屬角色吊繩以及內建多款授權趣味圖框，粉絲一定要收。

▲▼7-11即日起開賣迷你相機、OPEN!飛翔紀念版NFT。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼每款皆有2吋大螢幕、內建可愛拍照圖框。

▲▼7-11即日起開賣迷你相機、OPEN!飛翔紀念版NFT。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

另外，7-11也於即日起開賣「OPEN!飛翔紀念版NFT」，限量5000組，NFT採盲盒發行，完成購買後將於1/22解盲，共有「錢兔似錦」、「揚眉兔氣」以及「一飛衝天」三款兔年應景飛天OPEN將 設計(隨機出現1款)，於3/31前可憑OPENPOINT APP內的i禮贈序號至7-11門市預購兌換OPEN!飛翔紀念版icash2.0三款精裝套組以及OPEN!飛翔紀念版公仔。

不僅如此，還要加碼抽最大獎88888點OPENPOINT點數(共1組)，再抽出100組幸運兒可在2023大氣球遊行搖滾區，近距離觀賞OPEN將大氣球強勢回歸。

麥當勞人氣早餐「滿福系列」驚喜升級了，強勢推出「蕈菇滿福系列」，共有5口味選擇，包括「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」。

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲麥當勞早餐滿福系列推出全新「蕈菇滿福系列」。（圖／麥當勞提供，下同）

該系列通通選用軟中帶Q的春麥滿福麵包夾進豬肉排，再佐以切片蕈菇黑胡椒醬，每一口都是濃濃蕈菇香，其中，蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋可是一次就能吃到雙層香煎豬肉、切達起司、滑嫩太陽蛋等料，滿足爆表，即日起至3/14止限時搶吃。

▲▼麥當勞早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

▲蕈菇滿福系列有5口味選擇。

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