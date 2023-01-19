首波返鄉人潮今湧現！台鐵中午後長途區間較客滿　「運能創新高」

▲台鐵春節疏運今開跑。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

春節10天連假明天(1/20)小年夜開跑，今(1/19)將出現首波提早返鄉人潮，台鐵預估今中午過後將出現大量旅次，其中台北往花東、高雄等對號列車長途區間座位已較客滿。台鐵表示，今年春節整體加開499列加班車，運能創歷年新高。

提早返鄉人潮今天將湧現，台鐵台北往花蓮、台東、高雄等對號列車長途區間今中午過後座位已較客滿，中短途還有餘位，據統計，台鐵東部幹線對號列車中、短途仍有剩餘座位，西部幹線對號列車短途仍有剩餘座位，南迴各時段對號列車仍有剩餘座位。平均售票率約6成。

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因應春節10天連假，台鐵局表示，依據疏運計劃，台鐵已加強車輛檢修、路線維護、電力號誌保養、人力派遣、及車輛調派等各項準備工作，今年春節連續假期共加開499列次加班車，加掛186輛次車廂，全線座位數較去(111)年春節疏運可再增加約45萬個，整體運能較去年春節提升12%以上，為歷年新高。

台鐵局局長杜微表示，春節疏運是台鐵年度重點工作之一，看到全體同仁願意在假期中出勤，堅守崗位，努力付出，群策群力，台鐵一定能達成春節疏運任務。更有信心後續加速改革，完成企業轉型的目標。

▼台鐵局長杜微視察疏運整備情況。（圖／台鐵）