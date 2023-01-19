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大陸 大陸焦點 特派現場

自由行遇上「世紀大塞車」　3小時只前進300公尺「開始懷疑人生」

記者魏有德／綜合報導

海南島是大陸民眾過冬避寒的旅遊勝地，隨著防疫政策全面放寬，海南旅遊也成為大陸民眾在2023年農曆春節假期出行首選地之一。不過，一名從義烏自駕前往海南的陳先生近日發文透露，在開車前往港口登島前，遇上了「世紀大塞車」，短短300公尺不到的距離就開了3小時，甚至有貨車司機向他抱怨，等了22小時只前進2公里。

▲前往海南自駕遊的遊客遇上「世紀大塞車」。（圖／翻攝橙柿新聞）

▲前往海南自駕遊的遊客遇上「世紀大塞車」。（圖／翻攝橙柿新聞）

《橙柿新聞》報導，今（2023）年冬天，海南成了國內炙手可熱的旅遊目的地，而自駕遊也成為不少家庭的首選。橙友「樹上的男爵」（陳先生）就是這次海南自駕遊大軍中的一員。昨（18）日是他出行的第四天，沒想到人還沒到海南，卻遭遇了「世紀大堵車」。

陳先生表示，當天上午9點半從湛江出發，準備前往徐聞坐船上島，因高速公路限流，他選擇走省道，原本1個半小時的車程，走了3個多小時，「堵車堵到開始懷疑人生。」

更誇張的是，他在下午14時許進入徐聞的海安新港排隊，直至下午17時，3個小時的時間內，只往前挪了300公尺，陳先生指出，「我現在離那個港口還有3.2公里，按照這個速度，最早都要到晚上22時以後才能登船了。」

▲前往海南自駕遊的遊客遇上「世紀大塞車」。（圖／翻攝橙柿新聞）

▲許多遇上「世紀大塞車」的遊客紛紛在個人社群分享「難忘的經歷」。（圖／翻攝橙柿新聞）

一名從廣州來的貨車司機也是「世紀大塞車」的苦主，他在17日下午15時抵達海安新港前等待排隊，到18日下午為止，已經等待22個小時，只往前走了2公里，據他透露，「排我後面是來自貴州的一位大姐，她是17日晚上24時左右到這裡的，排進來之後十幾個小時了，也只往前移了1公里多。」

不止陳先生，許多欲前往海南旅遊的網友也先後在微博上分享痛苦的「塞車經驗」。據了解，海口一帶近期因濃霧影響，部分港口作業開開停停，導致等待搭船的遊客全堵在瓊州海峽北岸各港口。

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