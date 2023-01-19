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Novavax今年還會有　李秉穎估：指揮中心會再宣布施打追加劑

▲ 稍早雲林縣政府緊急公告，因應第八輪疫苗施打預約踴躍，針對雲林縣「65歲以下」民眾，台大醫院將於9月23日加開2000劑施打量，讓更多雲林鄉親能夠接種疫苗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李秉穎說明，追加劑選擇蛋白疫苗或是mRNA疫苗皆可。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（19）天提到，今年台灣會繼續進Novavax疫苗，但追加疫苗的可能性還在評估，指揮中心應會擇一時間宣布施打追加劑。不過，對於次世代疫苗的效益，他也直言，其實這是最大問題，因為次世代疫苗和以原始病毒株做的疫苗，作為追加劑的保護效果有無差異，目前並未看到什麼研究成果。

李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時，提到蛋白疫苗Novavax的存量。他表示，今年會繼續進，雖然Novavax沒有次世代版本，但還是有藥廠的訂單。另外，指揮中心也可能會再擇一時間宣布今年施打追加劑的時間，目前雖尚未定案，但考量抗體下降，預估會再繼續接種。不過，醫師認為，現在有個很大的問題點其實是，次世代疫苗和原始病毒株所做的疫苗作為加強劑後，保護效果究竟有無差異。

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李秉穎坦言，目前並未看到什麼研究成果，次世代疫苗的抗體對於變異病毒的綜合能力是高一點沒錯，但回歸到Novavax為何不做次世代疫苗，事實上藥廠有進行相關試驗，但發現用變異株做的蛋白疫苗，抗體和原始株疫苗僅差一點點，更認為保護效果的影響非常輕微，可是研發次世代的成本相當高，因此最後決定持續沿用原本的版本。

李秉穎指出，施打次世代疫苗是否符合現今的成本效益，其實目前還是沒有解答。因此他個人認為，今年若需要再追加施打一劑疫苗，可以選擇Novavax也沒問題。

至於疫情全面結束的時間點，李秉穎說，有些人對於新變異株XBB.1.5會感到害怕，但他自己覺得沒關係。綜合來看，等到春節後，觀察人潮與變異株對於疫情是否有影響，可再考慮解除嚴格的防疫措施。而春節假期，醫師也提醒，要注意個人衛生習慣，戴口罩之餘不要觸碰眼鼻口，出國的人更要留意，各國目前都還是有新冠疫情流行，若出外旅遊生病會較為辛苦，畢竟在國外的醫療資源不像台灣如此便利。

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