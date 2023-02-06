星雲法師圓寂享耆壽97歲　前一天喘到無法進食緊急洗腎

▲星雲法師圓寂。（圖／記者宋德威攝）

記者張靖榕／綜合報導

佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師5日下午圓寂，享耆壽97歲。星雲法師晚年因健康問題須定期赴高雄長庚醫院洗腎，近日因血壓過低住進加護病房，4日晚間更一度喘到無法進食，醫護人員緊急為其洗腎才暫時緩解情況，沒想到5日法師就圓寂了。

星雲法師2011年因缺血性腦中風送高雄長庚急救後，近年健康狀況時好時壞，必須定期赴高雄長庚醫院洗腎。前幾日，原定在佛光山舉辦的元宵節放天燈活動臨時喊卡，但未公布具體原因，外界猜測與星雲法師狀況有關，不料5日隨即傳出辭世消息。

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星雲法師中風後身體狀況每況愈下，又長年飽受糖尿病所苦，到了晚年外出幾乎得靠輪椅代步，雙眼看不清，連提筆寫最愛的書法都有困難。

《中國時報》報導，星雲法師4日預定中午洗腎，但當天稍早卻發生呼吸過喘的情況，一度無法進食。醫護人員緊急為其提前洗腎，排除體內逾1公斤的積水後才緩解情況，但星雲法師在5日下午離開醫院後，晚間在佛光山上圓寂，目前佛光山未對此事回應。

根據《維基百科》，星雲法師俗名李國深，1927年生於江蘇江都縣，5歲時隨母親李劉玉英居士茹素，到南京尋找父親時，在棲霞山寺披剃出家，法名悟徹，號今覺，為臨濟宗第48代傳人，1949年春由江蘇隨國民黨遷居台灣。

星雲法師生前提倡教育，創立佛學院、大學多達21所，推動全球200多所寺院學校化，沒有文憑的他因此榮獲30多個榮譽博士。