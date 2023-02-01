　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

名醫無端背書產品引客訴遭記過　燕麥乳液廠商未獲授權判賠40萬

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

知名腎臟科醫師林承叡2017年獲准人體試驗燕麥乳液治療尿毒搔癢症功效，他找燕麥乳液廠商贊助研究，因費用談不攏而破局，反遭廠商取用職務身分及研究計畫為產品打廣告背書，林不滿因此被任職的醫院記大過一次懲戒，更被質疑收取代言利益，怒告廠商求償精神慰撫100萬元，台北地院審理認定廠商侵犯林男姓名、名譽權利，判決應賠償40萬元，可上訴。

林承叡擁有生化碩士、生技博士等學位，專長包括腎病症候群、血液及腹膜透析治療等，他從2008年7起擔任馬偕醫院腎臟內科主治醫師，2016年5月起，陸續擔任馬偕護專專任副教授、馬偕醫學院兼任副教授、教授，以及台灣腎臟醫學會理監事等職，在腎臟內科醫學領域素享盛名。

本案源於林承叡長期治療洗腎病患，希望找出方法緩解洗腎患者常見的尿毒搔癢症之苦，2017年間，他得知國際美身公司的燕麥乳液對燒燙傷、異位性皮膚炎等病患有療效，也有跟其他醫院合作研究的紀錄，因此接觸對方後，談妥共同試驗燕麥乳液對病毒搔癢症的效果。

林承叡同年以研究計畫主要主持人身分，向馬偕醫院申請臨床試驗獲准，但在進行人體試驗前，國際美身公司不願贊助研究計畫審查費5萬元，雙方合作破局，林承叡自籌經費繼續研究，2020年間卻發現，國際美身公司在燕麥乳液產品廣告中，列出他的全名、職稱及馬偕醫院同意臨床試驗的中、英文證明書。

林承叡提告指出，國際美身未經他同意，就用他的身分與研究計畫為產品背書，以致誤導消費者認為產品獲得認證，還有患者買來使用出現副作用，憤而向醫院投訴，害他被醫院認為外流文件侵犯研究倫理與受試者隱私、記他大過一次懲戒，他的人格更受質疑、形象與聲譽嚴重受損，要求國際美身賠償精神慰撫100萬元。

國際美身抗辯指稱，相關資料是林承叡透過助理提供，林承叡的研究計畫也由國際美身草擬、交給林承叡掛名研究計畫主持人。國際美身更聲稱，列名林承叡並非打廣告代言，而是說明相關治療可不使用類固醇，「以滿足消費者知的權利」，公司接獲馬偕醫院通知，就將相關圖文下架。

國際美身主張，即使列名一事造成林承叡的權益受損，情節也不算重大，何況公司已向醫院表明與林承叡無利益輸送或對價交換，林承叡的精神痛苦是他自己行為導致，不該要求賠償。

法官審理認定林承叡沒同意國際美身在官網刊載他任職醫院、職稱與姓名，雙方的合作也早就終止，林承叡的助理雖提供文件電子檔，但表明僅准列印其中的受試者同意書，不包含醫院核准臨床試驗等文件，國際美身本案舉動目的是刺激消費者購買，卻使林承叡被認為替產品背書、收取代言利益，不僅造成林承叡被記過處分，也侵害林承叡的姓名權與名譽權。

法官審酌林承叡的身分地位，認定林承叡的姓名權具有相當的商業價值，而國際美身公司登記資本額100萬元，據此判決國際美身應賠償40萬元，可上訴。

ET快訊
剛做完隆鼻手術　女大生幾小時後突死亡「肺裡全是血」
戒指拿不掉！　白癡公主「手腫脹發紫」網嚇喊：好可怕
日本飲食店「有新規定」！　原因長知識
正妹到處睡男人　本尊身分曝光太驚人！
遭「小玉」換臉變A片女主角　正妹模特兒獲賠60萬
又要變天了！　雨彈來襲「北台3區最濕」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9月大女嬰遭活活悶死　托嬰中心4保母起訴！母淚控：根本殺人

路口「距行人3公尺」駕駛竟挨罰！警：可以去申訴...分局撤銷了

遭換臉變A片女主角...正妹模特兒獲賠60萬　「小玉」累計要賠310萬

名醫無端背書產品引客訴遭記過　燕麥乳液廠商未獲授權判賠40萬

快訊／逢甲驚傳刺青裸男隨機砍人　警方鎖定嫌犯追查中

女載通緝犯擦撞逃逸　再撞里長「全身是傷滿頭血」車上查獲毒品

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

台南缺水屋頂福祿壽3仙竟滴水...信眾熱議　廟方：媽祖顯威

她5度試管求子…渣夫搞大員工肚！小三還傳胎兒超音波照　崩潰求償

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

王大陸告白蔡卓宜：會陪妳一輩子❤　遺憾母親不在了…她對天喊「媽媽」

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

過年5貓玩瘋把大門卡住　爸含淚找吊車：6千沒了

9月大女嬰遭活活悶死　托嬰中心4保母起訴！母淚控：根本殺人

路口「距行人3公尺」駕駛竟挨罰！警：可以去申訴...分局撤銷了

遭換臉變A片女主角...正妹模特兒獲賠60萬　「小玉」累計要賠310萬

名醫無端背書產品引客訴遭記過　燕麥乳液廠商未獲授權判賠40萬

快訊／逢甲驚傳刺青裸男隨機砍人　警方鎖定嫌犯追查中

女載通緝犯擦撞逃逸　再撞里長「全身是傷滿頭血」車上查獲毒品

快訊／台南市區傳警匪追逐！　衝撞2女肇事逃逸…2嫌犯落網

沒駕照！花蓮28歲女自撞「倒栽蔥卡水溝」　車上5人全送醫

台南缺水屋頂福祿壽3仙竟滴水...信眾熱議　廟方：媽祖顯威

她5度試管求子…渣夫搞大員工肚！小三還傳胎兒超音波照　崩潰求償

經典賽／拚下一份合約　林子偉：發揮到極致！不留遺憾

林書豪目標2月12日首秀　總經理高景炎：算保守的日子

台灣經貿網率我商前進全美五金展　搶攻新春首波數位貿易商機

「3生肖」財運爆棚！　威力彩明飆4.2億、大紅包剩32組

余謙打完澳職返台　周日投入兄弟春訓

國小弟寒假作業遭哥用「打火機燒」字跡全消失！網曝解方：放冰箱

義籍披薩師用美味征服臺灣人味蕾　獲頒外僑永久居留證

ESG風吹進工業區　全台「綠色工廠」近半集中南二都

林口長庚醫院與輝瑞大藥廠　締結醫藥研究聯盟

不只屬兔！姓名有「這些字」也犯太歲　菜市場名愛注意

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

新北丈夫昏倒客廳　妻子陳屍房內原因曝

獨／前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

即／貢寮台2線下雪？「拖板車停雪中」真相曝

苗栗婦失蹤8天陳屍池塘　最後身影曝

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

男大生硬上喝掛女同學　無恥問：我可以試試嗎

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

苗栗婦大年初二遛狗　失蹤8天陳屍八甲池塘

遭檢舉違停　敞篷車駕駛告妨害秘密

正妹被下藥昏22hrs　色小開硬上「進不去」

男走斑馬線被撞　照地鏡「勾嘴」雙腳懸空

更多熱門

相關新聞

暴走女狂吼「撤妳執照」還亂摸　護理師怒告

暴走女狂吼「撤妳執照」還亂摸　護理師怒告

新北一名吳姓婦人陪丈夫到醫院洗腎時，竟衝著護理師大罵「蕭雜某」，恐嚇要靠關係弄掉她的護理師執照，之後又突然伸手摸護理師的下腹部，嚇得護理師報案求助，吳婦荒誕辯稱以為她懷孕「想摸寶寶有沒有雞雞」，法院依違反醫療法共2罪，判吳應執行有期徒刑5月，可易科罰金。

除夕「這一味」初五還在吃　他尿不出來險腎衰竭

除夕「這一味」初五還在吃　他尿不出來險腎衰竭

抽菸「洗腎機率高2～3倍」！醫示警：電子煙也一樣

抽菸「洗腎機率高2～3倍」！醫示警：電子煙也一樣

餐廳爆「巴沙魚泡藥」別再吃！　專家揭1關鍵：完全不用擔心

餐廳爆「巴沙魚泡藥」別再吃！　專家揭1關鍵：完全不用擔心

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

「朋友洗腎到死掉…」餐廳揭巴沙魚可怕內幕

關鍵字：

洗腎病毒搔癢症燕麥乳液人體試驗廣告代言

讀者迴響

熱門新聞

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

新娘丟捧花　小姑美到搶走全場目光

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

今晚轉雨！　「立春」下最大

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面