「好市多快速通關」曝光！內行推爆：別人排隊，我已回家開煮

▲好市多快速通關，速戰速決法曝光了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

春節10天連假即將啟動，許多人會衝賣場補給年貨，但光是卡在人潮、購物車裡，就拖延了購物時間！一名女網友驚呼，與媽媽去好市多採購，結果才到入口處，媽媽便喊話「要買快速通關喔」，就直接衝進賣場了，原PO幾秒後回神，才發現「快速通關1招」真的有用，引來內行網友大讚「30分鐘內一定閃人！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，趁年前去好市多買東西，面對賣場人擠人，經驗十足的媽媽突然喊話「要買快速通關喔！」聞言，讓原PO錯愕反問「那是什麼？在哪一區？」結果媽媽笑而不答，下秒頭也不回就快步進入賣場了。

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當下原PO秒懂了，原來「買快速通關」是指不要推購物車的部分。最後，原PO速戰速決返家，並浮誇形容「真的超快！別人還在排隊時，我已經開箱酸白菜鍋在家開煮了！」

文章曝光後，一票內行人也認證，「我也都提購物袋快速逛，寧可扛重重的速戰速決，也不願意推台大車一直卡在賣場中」、「今中午也是提著Costco大購物袋，快速通關快閃」、「熟悉動線的話，是真的可以快進快出的」、「好久沒推車慢慢逛了」、「我老公去沒在推車就拿個大購物袋，30分鐘內一定閃人」、「前天去Costco直接買火速通關，連車子都沒排隊進停車場，停附近走路進去」。

▼網友大讚。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）