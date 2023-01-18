新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，農曆年節1月21日至24日期間舉辦了「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動炒熱氣氛。

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活動期間入住每房可獲得卡通明星驚喜小禮，Cozzi KITCHÉNE餐廳同步推出春節限定的特色美食菜單，另外規劃了各具特色的親子主題遊程，包括專為兒童打造的「Cozzi for fun」住房專案，內含創意DIY手作課程，每晚4700元起，還有還有「輕旅假期•一泊二食」住房專案，雙人入住每晚4800元起，含豐盛自助式早餐及Cozzi KITCHÉN雙人午茶套餐，加入AMAZZING CLUB另享5%房價折扣與會員禮遇。

過年期間和逸飯店‧台南西門館祭出喜氣洋洋的限定活動迎接入住旅客，飯店內精心設計了春節應景佈置供旅客拍照打卡，一走進1F大廳豐盛圍爐菜餚的拍照背板最吸睛，探險活寶主角BMO拿著鞭炮向大家拜年，另外4F大廳高掛繽紛多色的燈籠，跳脫以往的大紅燈籠，運用鮮豔色彩，帶給入住旅客活潑意象，其中更打造COZZI許願亭，每位旅客皆可許下新年心願。除夕至初三入住即贈卡通明星驚喜小禮，還有財神爺發糖、燙金紅包袋DIY等活動。

同時Cozzi KITCHÉN推出春節特別菜單，加入了西式料理阿爾薩斯白酒酸菜燉豬腳、紅酒燉羊膝等經典菜色，讓大家在團圓聚餐時都能開懷享受美味，感受到濃濃的年節氣氛！