　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，農曆年節1月21日至24日期間舉辦了「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動炒熱氣氛。

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動期間入住每房可獲得卡通明星驚喜小禮，Cozzi KITCHÉNE餐廳同步推出春節限定的特色美食菜單，另外規劃了各具特色的親子主題遊程，包括專為兒童打造的「Cozzi for fun」住房專案，內含創意DIY手作課程，每晚4700元起，還有還有「輕旅假期•一泊二食」住房專案，雙人入住每晚4800元起，含豐盛自助式早餐及Cozzi KITCHÉN雙人午茶套餐，加入AMAZZING CLUB另享5%房價折扣與會員禮遇。

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

過年期間和逸飯店‧台南西門館祭出喜氣洋洋的限定活動迎接入住旅客，飯店內精心設計了春節應景佈置供旅客拍照打卡，一走進1F大廳豐盛圍爐菜餚的拍照背板最吸睛，探險活寶主角BMO拿著鞭炮向大家拜年，另外4F大廳高掛繽紛多色的燈籠，跳脫以往的大紅燈籠，運用鮮豔色彩，帶給入住旅客活潑意象，其中更打造COZZI許願亭，每位旅客皆可許下新年心願。除夕至初三入住即贈卡通明星驚喜小禮，還有財神爺發糖、燙金紅包袋DIY等活動。

▲為迎接春節10天長假以及寒假，和逸飯店‧台南西門館瞄準親子出遊旅行商機，舉辦「新春遊COZZI、好運兔you」的系列應景活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

同時Cozzi KITCHÉN推出春節特別菜單，加入了西式料理阿爾薩斯白酒酸菜燉豬腳、紅酒燉羊膝等經典菜色，讓大家在團圓聚餐時都能開懷享受美味，感受到濃濃的年節氣氛！

ET快訊
張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」　結局糗爆：連家人都來問
第一份工作！傳產哥待1年「年終領5.5個月」　嗨曬帳戶截圖
暗黑版《光陰的故事》！　AV女優「多人交戰」醞釀情慾戲
「兒童台最正」姊姊爆意外！救護車急送醫傷勢曝光
黑絲妹試穿「現場脫了」剩綑綁式內衣　真實身分被起底

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

LINE「隱藏版貼圖」來了！2／16前限時下載　快來領取傳達新年祝福

新春遊COZZI好運兔you　和逸飯店台南西門館逸起同享年節氣息

2023年第一批救援黑琵野放　傷鳥10隻搶救6隻成功！

男友做愛「1習慣」驚呆她　常啪到一半停下來！過來人揭背後真相

桃園機場春節有創舉「國門香」營造美好候機氛圍　寫下新年期許　限定版香膏帶回家

三總汀州院區內視鏡中心啟用　最美里長陳紫渝現身讚「長輩福音」

花都開好了！淡水天元宮18日夜櫻點燈　超強櫻花秘境首度公開

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」　妹子崩潰求饒！隔天慘發炎

癸卯黑兔年「開運色」出爐！專家曝靠「穿搭、食物」招財法

老公「兄弟團鬧婚」玩超大！人妻嚇壞：一口都不要　網驚呼：超噁

寒冬送暖！　桃園市議員張碩芳號召熱心企業捐白米等物資助弱勢

納達爾臀傷攪局爆冷出局　坦言「心理大受打擊」

普丁聲稱發動「特殊軍事行動」　是為了結束2014年以來烏東戰爭

Honda推「Dax臘腸狗／本田小狼」電動機車！折合新台幣3萬有找

頓內次克礦工送邊鋒到切爾西　捐出7.5億轉會費助烏軍

Ozone佳辰MV拍攝跌倒！　團員搶看他出糗…結局大翻轉

馬斯克買推特傳逾「500家廣告主」收手　推特單日營收掉40%

2027是可能時間點！　外長吳釗燮：中國攻台機率升高

天花板、牆面漏水...北市社宅缺失多　蔣萬安下令調查提出專案報告

澳網／21歲球后斯威雅蒂闖進第3輪　尋求澳網女單首冠

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

春節2段式變天　初二下探13度

全民確定領6000！　發放時間、怎麼領一次看

老奶奶過世　台中50年名店烤肉沙拉歇業

他出差京都　半年心得曝「台南勝」

男友深夜硬上「吐珍奶來潤滑」！妹子慘發炎

更多熱門

相關新聞

台南永康民宅火警

台南永康民宅火警

台南市永康區中正北路民宅18日晚上6時26分許傳出火警，頂樓冒出濃煙，台南市消防局據報，馬上出動公園、大橋特搜、復興、新市、永康、南科、安南、鹽行、安定、安和等消防分隊及第五大隊各式消防車20多部前往搶救，消防人員接駁多線水帶射水搶救，火勢於晚上6時58分許控制，於晚上7時12分許撲滅，目前進行殘火處理及排煙作業。

即/台南佳里驚傳墜樓　女子4樓掉落遮雨棚

即/台南佳里驚傳墜樓　女子4樓掉落遮雨棚

台南東區林森多目標立體停車場動工

台南東區林森多目標立體停車場動工

台南藍軍請市府不要跟阿公阿嬤計較

台南藍軍請市府不要跟阿公阿嬤計較

他出差京都　半年心得曝「台南勝」

他出差京都　半年心得曝「台南勝」

關鍵字：

新春好運兔和逸飯店台南西門館

讀者迴響

熱門新聞

52歲馬國賢要結婚了！新歡是小20歲超正韓妹

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

眼鏡行為何不會倒？內行揭關鍵內幕

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

張穎穎宣戰汪小菲「1句話力挺大S」！揭張蘭一家真面目

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

當兵男友放假！「突大吼4字」妹子嚇醒

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

蒙古嬤來台入住墾丁海景房　見大海興奮尖叫嗨跳族舞！

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面