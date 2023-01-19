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年前大掃除小心「五姿勢」傷身！　醫授「1招」省力又安全

▲▼示意圖,生活,大掃除,清潔,家裡,灰塵,過敏,打掃,家庭,清潔劑,過年,環境（示意圖／123RF）
▲過年大掃除（示意圖／123RF）

文／健康醫療網 張慈恩

一名七十多歲婦人，因車禍舊傷沒辦法下蹲，導致習慣彎腰做家事，某次打掃彎腰撿垃圾時，突然劇烈疼痛倒地不起，送醫檢查竟發現是「腰椎壓迫性骨折」。復健科醫師提醒，高齡、停經後婦女等骨質疏鬆高風險族群，需改善不良姿勢並小心跌倒，避免外力壓迫而骨折。

春節除舊應使用適當工具　省力也安全

臺中慈濟醫院復健科醫師李信賢提到，近期許多人都忙著除舊佈新迎春節，大量家務容易過勞，要小心不良姿勢引發肌腱發炎、關節受損、神經壓迫。他建議用適當工具避免肢體負擔造成傷害，既省力又安全；重要的是已有骨質疏鬆、骨折、韌帶損傷的人要避免勞動，以免再次傷害使病況惡化。

避免累積傷害五姿勢　減緩身體壓力

李信賢說明，除身體衰弱族群，一般人也要避免累積傷害的5個錯誤姿勢。

第一，「使用工具的重量」攸關疲勞累積程度，李信賢表示，曾有廚師求診，發現是持續使用廚具累積痠痛，引發俗稱網球肘肱骨外上髁炎。

第二，「脖子角度」會影響頸椎壓迫神經，過度仰頭或低頭，導致肩膀痠痛甚至手麻。李信賢叮嚀，打掃天花板、氣窗或吊扇高處時，可藉椅子、爬梯加高或使用長桿清潔工具，避免過度仰頭時間。

第三，人體「伸直手臂」的槓桿作用會影響肌肉受力，手伸越直肩膀負擔就越高，尤其是高過頭伸手的姿勢。例如油漆工人時常手伸很高工作，容易造成肩膀棘上肌筋腱發炎，施力過大甚至會斷裂，因此要運用長桿工具，彎曲手臂降低肩膀壓力。

第四，平時「彎曲腰部」加上長時間洗碗、清潔廁所，就能感受到大量疲勞，而彎腰提重物更讓壓力瞬間飆高，時常成為腰椎受傷主因。醫師建議若膝蓋正常，應該要背挺直，再蹲下提起重物。

第五，有些人習慣跪著大面積擦地板，卻也使身體重量直接「壓迫膝蓋」，導致關節加速磨損。民眾應使用拖把站立清潔，保護膝蓋。他補充說，看似放鬆在沙發上滑手機，其實是壓迫腰椎、脖子、手腕的危險姿勢，要小心避免。

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