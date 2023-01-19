諾羅病毒和腸病毒恐侵5歲以下童　南投醫院小兒急診春節不打烊

▲南投醫院連假照常供醫療服務，籲民眾春節落實洗手防諾羅及腸病毒。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

今年春節連假從20日至29日長達10天，依據衛福部管署監測資料，全國門急診腹瀉就診人次自上週起呈現上升趨勢，且有群聚事件檢出病原以諾羅病毒為主；另腸病毒門急診就診人次也呈緩升，且近期陸續出現腸病毒併發重症之病例，顯示腸病毒感染風險上升。

衛福部南投醫院指出，近期每天都有飽受嘔吐、腹瀉等感染性腸胃炎困擾而求診的患者，提醒民眾在連假期間返鄉、旅遊、出入公共場所等活動，應確實做好手部清潔，維持良好的個人衛生習慣，降低感染機會，如果有身體不適應儘速就醫。

疾管署也提醒5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，若嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、持續嘔吐、呼吸急促等重症前兆病徵，請立即送醫接受適當治療，掌握治療的黃金時間；南投醫院現有陳銘杰、蕭國銘、新生兒科主任阮偉珉，以及台中榮總支援之小兒感染科醫師丁佩如、三軍總醫院支援之小兒腸胃科醫師江哲銘，可為孩子們提供醫療服務。

南投醫院院長洪弘昌表示，醫院在連假期間照常看診，並開設多專科門診服務，於除夕（六）至初三（二）開設25個診次，小年夜及初四（三）後便提供正常門診看診服務，急診及小兒急診則提供24小時醫療服務；春節期間門診時間相關資訊皆公告在該院網站首頁，民眾上網即可查詢，或可電洽049-2231150了解相關服務與資訊。