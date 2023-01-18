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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

繼澤倫斯基後蔡英文將訪美？　郭正亮「非空穴來風」：對岸恐掀桌

▲▼蔡英文發表2023新年談話。（圖／總統府提供）

▲蔡英文。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

前民進黨立委郭正亮18日晚間表示，國民黨國際部主任黃介正曾向他透露，「美國國會有些江湖傳言，指蕭美琴與獨派團體都在忙著『直接邀請蔡英文訪美』而非過境」，若所言屬實，中國大陸一定是掀桌，強調該消息「非空穴來風」。資深媒體人黃暐瀚也表示，黃介正之前是總統蔡英文當陸委會時候的副主委，很了解國際事務，「台灣選民恐面臨親中跟親美的選擇。」

郭正亮18日晚間在網路節目《下班瀚你聊》中說明，國民黨支持者看到賴清德當選黨主席，不斷的有曝光機會，蔡英文也會讓美國作球給賴清德，藍營的人就會焦慮。郭正亮說，國民黨國際部主任黃介正曾向他透露，「美國國會有些江湖傳言，指蕭美琴與獨派團體都在忙著『直接邀請蔡英文訪美』而非過境。」

至於蔡英文是到美國華府或國會，郭正亮指出，若蔡英文到國會就是最極致，如同比照烏克蘭總統澤倫斯基訪美，若是 比較低的就是美國康乃爾母校之旅，這樣又回到了前總統李登輝當年的待遇。他回憶，1995年美國邀訪李登輝的決議就是眾議院做的，時任總統柯林頓最後是被迫發簽證，也是因為這樣引發了1996年台海危機，中國大陸整個翻盤，形成「掀桌邊緣」。

所以，郭正亮斷言，2024選舉最大變數是美國，如果蔡英文正式訪美，大陸一定是掀桌。同時他也強調，「這不是空穴來風，因為黃介正很正經八百的跟他說，他這個人不會亂講話。」主持人黃暐瀚則補充，「他以前還是蔡英文當陸委會時候的副主委，很了解兩岸跟國際事務，如果蔡英文真的訪美，台灣選民恐怕面臨親中跟親美的選擇。」

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