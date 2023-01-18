下飛機1天內撞人！台人「日本自駕」要拘留10天　她PO文求救被轟

▲有網友到沖繩自駕撞人，要被檢方申請拘留10天。（圖／記者董美琪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情壓抑後的旅遊潮爆發，近期許多人選擇到日本出遊，並以自駕的形式享受旅程。然而，近日一對台灣情侶到沖繩遊玩，下飛機不到1天就自駕發生車禍，還將被拘留10天，只好上網求助網友。對此，有網友從女網友的敘述發現，原PO男友右轉撞上腳踏車，讓網友看不下去。

該名女網友透過朋友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文表示，她跟男友15日飛到沖繩遊玩，16日凌晨開車右轉時撞到直行的腳踏車男騎士，「他身上輕傷，有幾處擦傷，沒有骨折或內傷，我們當下就下車關心他，也馬上報警」。

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當地員警到場蒐證完，就將原PO男友逮捕，一開始說48小時內會放男友離開。沒想到，警方17日跟女網友說，檢察官要申請多拘留她男友10天，讓她不知所措，只能上網PO文求助，「想問大家有沒有相關的經驗，或是有可以用中文溝通的沖繩律師？應該要如何處理比較好，感謝各位」。

該文被轉至PTT後，網友看完紛紛留言，「交通地獄輸出到國外喔」、「搞不懂他們怎不搭大眾交通工具就好，就算是沖繩也很方便啊」、「就不要被這些人搞到不給台灣自駕，害己害己」、「沖繩那麼好開了還半夜還可以出車禍」、「晚上昏暗視線有差那開車的就應該更小心」，也有人說「你又知道他真的沒小心開車？台灣人不缺的就是幸災樂禍」。