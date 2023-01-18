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軍盲造謠「火山布雷」台灣變地雷島　于北辰：只炸戰車+衛星定位

▲▼火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）M136為車載佈雷版本、M139為空中佈雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）

▲火山車載布雷系統（Volcano anti-tank munition-laying systems）部署的地雷，是戰車壓到才會爆炸的「戰防雷」。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者林彥臣／綜合報導

美國售台的「火山車載布雷系統」（M136 Volcano anti-tank munition-laying systems），在網路上遭到許多造謠抹黑，聲稱美國售台的是「人員殺傷雷」，而且布雷之後無法排除，將讓台灣成為地雷島。對此前裝甲旅旅長于北辰就打臉軍盲造謠，強調「火山」系統的地雷是只炸戰車的「戰防雷」而且現在都有衛星定位，戰後可以輕易排除。

于北辰在政論節目《鄭知道了》表示，解放軍戰車必須從登陸船中被放出來，經過速度緩慢的泅渡才能登陸，可是如果有漏網之魚著陸，戰車速度就會變得很快，要減緩戰車的速度，就需要雷區，只要解放軍戰車知道有雷區，速度就會減慢，我方的火砲就可以狂轟解放軍戰車。

▲▼于北辰宣布退出國民黨。（圖／翻攝臉書）

▲前裝甲旅旅長于北辰強調，火山系統的地雷只炸戰車。（圖／翻攝臉書）

于北辰說，現在台灣如果要布雷，需要10個小時而且事後不好排除，當我方知道解放軍準備泅渡了，大概只剩2～3個小時，但是「火山」系統布雷只要10分鐘，就可以完成900發布雷。

于北辰強調，以前的地雷是一個盤子，埋下去看不到，現在的地雷是柱狀的，3分之1在地表上，所以一定看得到雷區，加上戰防雷必須達到戰車的重量才會引爆，人類的體重踩上去是無法引爆的，15小時內沒有爆炸，還可以自動銷毀，銷毀失敗還可以透過衛星定位，找到有哪幾個沒有爆，再取回處置就可以。

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