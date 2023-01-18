快訊／新北孝子遭撞後被輾「下肢血肉模糊慘死」　妻悲痛認屍

▲ 新北蘆洲發生恐怖死亡車禍！一名53歲施男騎士擦撞到小貨車，後方小客車閃避不及，輾壓施男，造成施男多處骨折變形、血肉模糊慘死。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲發生恐怖死亡車禍！一名53歲施男昨晚間8時許，騎機車欲找老母親討論過年家人團聚事宜，行經蘆洲區民族路時，擦撞到為閃車而凸出的小貨車，施男當場噴飛出去，後方小客車閃避不及，輾壓施男下半身，造成施男下半身多處骨折變形、血肉模糊，當場失去生命跡象，送醫急救後不治，詳情仍待警方進一步釐清。

據了解，該路口為「T型路口」， 53歲林姓小貨車駕駛是名工人，他昨上班時受了傷流血身體很疲憊，準備要去醫院包紮，當時車子在窄巷，準備要進入主幹道，恰巧又遇到一台汽車也要進窄巷中，於是停等紅燈的林男便把小貨車向前一點。

這時，施姓騎士與39歲陳男騎士見到突然岔出的小貨車，2機車閃避不及迎頭撞上、倒臥路中，小貨車駕駛林男趕緊下車要攙扶2騎士，說時遲那時快，後方35歲林男開車載著孩子和老婆閃避不及，當場輾過施男騎士下半身，眾人嚇壞。

警消獲報到場，貨車駕駛左手食指撕裂傷、意識清醒；另一名騎士陳男手部骨折，而施姓騎士下半身多處骨折變形、血肉模糊，倒臥馬路中央，小客車則無事，3人均送往新光醫院急救，駕駛酒測值仍待檢測，肇事原因由警方調閱監視器釐清中。

據悉，死者施男是在工廠上班，由於年前趕工才會比較晚下班，事發當時準備到媽媽家一起討論過年出遊事宜，未料途中遭逢恐怖車禍斷魂，妻子事發後急奔到醫院悲痛收屍。涉案3人（小貨車、機車以及小客車）心情都相當錯愕，詳細責任歸屬仍待釐清。