快訊／北市恐怖死亡車禍！雙載母子碰撞倒地　媽遭吊車輾過斷兩截

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市大安森林公園旁、和平東路一段今(18日)中午12時許發生一起嚴重死亡車禍意外，一輛機車兒子載著母親，與一輛吊車發生碰撞，媽媽當場滾進車底遭輾過，身體斷成兩半當場慘死；兒子則是擦傷送醫。目前詳細事故發生原因還有待調查釐清。

▲台北市大安森林公園旁發生死亡車禍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，吊車司機表示當時他慢慢開，車速並不快，機車則在左後方，不清楚為何會發生事故。死者女兒接獲噩耗後趕抵現場，見到母親遺體後當場崩潰痛哭。