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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

女騎車撞拒馬慘摔成殘須終身看護　二審判准國賠847萬元

▲▼中選會外拒馬。（圖／記者宋良義攝）

▲女子深夜騎機車撞上拒馬，成為癱瘓，二審獲准國賠。（圖／記者宋良義攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市中正二分局2017年1月間因防止民眾對年金改革會議陳抗，在總統府周邊道路架設鐵拒馬，結果半夜一名吳姓女機車騎士，不慎撞到拒馬，重摔成殘，下半身癱瘓須終身看護。女子請求國賠，一審判准2148萬餘元。案經上訴，高等法院18日的二審改判准國賠847萬餘元。可上訴。

吳女起訴指出，中正二分局2017年間執行「年金改革國是會議全國大會」之轄區安全維護工作，在總統府周邊道路架設鐵拒馬。而當年1月22日凌晨1時25分，吳女騎機車經過臺北市中正區愛國西路與博愛路口，在愛國西路的慢車道上撞上鐵拒馬，人車倒地，受有頭部外傷、下顎裂傷、左上肢及左下肢挫（擦破）傷、腰部挫傷、胸椎第12節爆裂性骨折併脊髓損傷、臉部撕裂傷、雙下肢乏力、神經性膀胱等傷害。

吳女住院治療數月後，仍因下半身癱瘓而不良於行，現在生活起居均需專人全日照護。吳女不滿，認為分局當時並未做好警戒設施，在設置公物上具有疏失，因此提出國賠訴訟，要求醫療、生活及看護費用、精神慰撫金共3069萬餘元。

法院審理時，中正二分局否認具有疏失，拒絕賠償。中正二分局辯稱，設置拒馬前有依照規定發布發布命令，並以發佈新聞方式對外公告，且事故發生時已指派員警於路口之鐵拒馬活口管制車輛通行，分局的管制設置並無欠缺。另外事故發生地點在捷運小南門站4號出口前，上方路燈照度正常，視線清楚，而吳女的同事於事故發生前6分鐘也騎車安全通過同一地點，可見本件事故乃吳女未注意車前狀況才會發生，分局並無疏失。

一審法院審理後，認定分局有疏失，但吳女自己也疏未注意車前情況，要自負3成過失責任，經過計算後，一審判准國賠2148萬餘元。案經上訴，高院改認定吳女須負7成過失責任，再扣除已經給付的慰問金、醫療費用後，二審改判准國賠847萬餘元。可上訴。

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