澳航百人客機「空中爆出巨響」　一路顛簸！乘客不知竟是引擎故障

記者張寧倢／編譯

澳洲航空（Qantas）一架載著100多人的客機18日在飛行途中發出求救訊號「mayday」，通報發生引擎故障。機上的乘客們向澳洲媒體9 NEWS表示，航程中途曾經聽到一聲巨響，感覺飛機像遇到亂流一樣，顛簸飛行，但空服員沒有提到引擎故障問題，只說會有消防員待命。

根據紐西蘭媒體「Stuff」報導，這架編號QF144的波音737-838雙引擎客機18日下午自紐西蘭奧克蘭（Auckland）誤點起飛，原定下午3時10分就會飛抵澳洲雪梨，但卻在飛越紐澳之間的塔斯曼海（Tasman Sea）上空時，因引擎問題而發出求救訊號，當時距離目的地還有約1小時的飛行時間。

The Herald Sun is currently running an entire article claiming that this is a hole in the righthand engine of #QF144.



The only problem is that it was the left-hand engine that failed, and the images show the normal operation of the reverse thruster on a 737-800. #qantas pic.twitter.com/bOjzpcrIsS — PoliticalPilot #standwithukraine (@PilotPoli) January 18, 2023

機上乘客瓦威許（Vonnie Wavish）表示，「大約在半途中，我們就聽到一聲巨響（large bang），但似乎沒有人感到擔心。」另一名乘客斯普林（Leslie Spring）則說，這趟飛行很顛簸，但感覺和遇到一般的亂流差不多，「（機組人員）很聰明，如果他們不講，我們就不會知道，他們只是說會有消防小組待命，以防萬一，讓大家安心。」

幸運的是，雖然晚了20分鐘，班機仍平安降落於雪梨機場。澳航發言人表示，雖然起初按照標準程序發布求救訊號「mayday」，不過事後已降級為「PAN」（可能需要援助），「在班機降落並經過工程師評估之後，將發布更多相關細節」。報導指出，在班機尚未平安降落之前，有超過10萬人在FlightRadar24追蹤這架班機。

航空專家艾琳（Irene King）表示，飛行員受過「只靠單引擎降落」的良好訓練，而且這款飛機設計的初衷就是能夠做到這點，另外，飛行員應該也對雪梨機場非常熟悉。她解釋，呼叫「mayday」求救訊號並不常見，雖然聽起來很危險，但這其實也是讓空中交通管制人員「清空跑道」的訊號，意味著「我們要過來了，我們遭遇問題，請清理現場，並讓緊急服務人員待命」，過去也有許多情況是降落後沒有發現任何引擎問題。