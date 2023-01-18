人物／賴清德今接黨魁　「鐵腕」能讓民進黨絕處逢生？

▲賴清德今天將正式接任民進黨主席。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德18日將正式接任民進黨魁，掌握黨務系統。他的個性嚴肅、慎重，處事作風擇善固執又強悍，一襲黑色西裝是標誌性搭配，曾因不滿議長選舉涉賄拒進議會超過2百天，最終議長被判當選無效，他在「改革黑金從台南出發」布條前高呼「邪不勝正」，然而，如今他曾支持的正副議長涉嫌賄選，外界也嚴密檢視，他是否仍能堅守「對黑金深惡痛絕」的立場，秉公處理。

賴清德1959年出生於台北萬里一個礦工家庭，父親在其2歲時便因礦災罹難，母親獨自拉拔他與其他5位手足長大。他曾透露，當時母親為了養家，一人身兼好幾份工作，經濟上非常匱乏，卻從不向娘家開口，這種身教影響了自己的處事原則：擔任民意代表10多年間，他出席任何婚喪喜慶不包紅、白包，中秋節等社區活動也不送東西當抽獎禮品，「當然，我沒有送東西，也不收東西」。

回顧賴清德棄醫從政，近30年的政治生涯，他是台南首位非本地出身的市長，台南升格直轄市的第一任市長，2014年宣示不中斷市政、不設競選總部、不插競選旗幟、不立選舉看板、不使用宣傳車拚連任「5不」拚連任，最終以破台灣歷史得票紀錄、台灣縣市首長最高得票率的成績勝選，設下很難被超越的「賴清德門檻」，2017年接任行政院長，2020年當選副總統，除了4年前在總統初選失利，幾乎沒有吞過敗仗。

賴清德的處事風格強硬、擇善固執，另一方面也是愛恨分明、不容許有灰色地帶。例如2012年天秤颱風來襲，他以成大防災研究中心提供的氣象資料，獨排眾議決定不放颱風假，當時中南部縣市僅台南市不放假，遭輿論炎上，但後來風雨的確不大，因而獲得「賴神」封號。

或如他2014年為了抗議時任台南市議長李全教涉嫌賄選，曾長達232天未踏進市議會，因此被監察院彈劾，仍堅稱「若因不進議會遭撤職，優先考慮重選」，支持者讚美他不與貪腐為伍，但反對者則批評他因政治道德潔癖，迴避市議員監督。

最終李全教當選無效定讞，同時喪失議員及議長身份，賴清德親自召開記者會，以「邪不勝正」總結自己不進議會的政治豪賭，並在身後掛上一塊大布條：改革黑金從台南出發。

現在，台南黑金爭議被列為民進黨九合一選舉慘敗檢討項目之一，賴清德在全台黨員座談過程中，親自站到第一線接受黨員的各種質疑和批評，會中沒有暗樁、沒有劇本、只有大鳴大放，地點也不選在競選造勢活動常租借的飯店、會議廳，而是回歸創黨精神，選在樸素的活動中心。尤其在台南最終場他亦不避談最敏感的黑金議題，講到激動處更毫不留情面地當場點名，要求台南市長黃偉哲、立委和議員「站起來」鞠躬道歉，讓近千支持者當場鼓掌叫好，盡顯其「賴神式」的鐵腕風格。

當選民進黨主席當天，賴清德發表不到250字的「當選感言」，他說，自己的目標很明確，就是要團結全黨，帶領大家重新擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」與「綠色執政、品質保證」 兩塊招牌。畢竟，民進黨遭逢慘敗後已無退路，面對2024總統及立委大選，想要死中得活、絕處逢生，必得大破大立、力挽狂瀾，「鐵腕」賴清德如何整軍突破逆境，外界等著看。