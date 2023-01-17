蘆洲警過年加強取締改裝車　夜間8小時列重點時段

▲蘆洲警分局過年期間將加強改裝車噪音取締 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲分局為防制無照駕駛、噪音車、改裝車及危險駕車，蘆洲警不定期與新北市政府環保局及監理站進行違規改裝及噪音車聯合稽查，經統計去2022年一共告發288件危險駕駛、462件改裝車、3683件無照駕駛，今年將持續強力取締各項重大違規車輛，以維護社區安寧並保障用路人安全。

8日凌晨3時許，警方接獲報案，五股區成泰路三段有青少年機車群聚疑似遮蔽車牌案，立即啟動「快打部隊」，並調閱沿線監視器綿密追查車隊蹤跡，在道路設立交通稽查點前後包夾，共計攔查13輛機車，告發遮蔽號牌、無照駕駛、未裝設防燙蓋等多項違規，以及通報環保局多件機車改裝排氣管。警方以優勢警力打擊危險駕車，絕不容許不法分子於轄內競駛，以保障市民和諧、安寧的生活環境。

蘆洲分局指出，在晚上10時至翌日上午6時，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛行駛於道路，將依違反噪音管制法第8條，最高可處30000元罰鍰；汽車車身、引擎、底盤、電系等重要設備變更或調換，不申請公路主管機關施行臨時檢驗而行駛者，將依違反道路交通管理處罰條例第18條，最高可處9600元罰鍰。

蘆洲分局呼籲少數車主勿欲吸引目光或個人喜好，拆除消音器、違法改裝車輛，除降低行車安全外，更製造噪音影響百姓生活品質，為使社區更進步，大家一同努力。