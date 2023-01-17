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全聯響應台灣燈會打造「迷宮光塔」！限定市集還有超市車、麵包車

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，推出《光鑰未來_全聯25》，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（圖／全聯提供）

▲全聯響應「2023台灣燈會在台北」，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（示意圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

全聯今年響應「2023台灣燈會在台北」，打造數位迷宮燈飾《光鑰未來_全聯25》，其中12公尺高（4層樓）的LED數位光塔是亮點，將於2/5元宵節當天正式登場，展出共計15天，每日展演10個場次。除了燈飾還推出全聯限定市集，集結超市車、阪急麵包車、5米高福利熊等，讓民眾一起共襄盛舉。

全聯表示，身為「全民超市」成立至今已邁入25年，為回饋全台民眾，今年特別響應「2023台灣燈會在台北」，攜手科技展演藝術策展人馮建彰帶領的台灣團隊FREES，與國際知名土耳其OUCHHH創意新媒體團隊，於正在興建的四季酒店預定地（台北市信義路五段100-1號）旁，打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，其中4層樓高（12米）的LED數位光塔，帶領參觀者進入一個全新的視覺世界，開啟對未來的無限想像。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，推出《光鑰未來_全聯25》，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（圖／全聯提供）

▲全聯響應台灣燈會，推出《光鑰未來_全聯25》，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（示意圖／全聯提供）

《光鑰未來_全聯25》全區使用超過2700片LED，呈現固定迷宮形式的光影藝術作品，搭配連結台北大數據作為背景運算、隨時變化的AI動畫光影，參觀者可在不斷變化的光影迷宮中，找到屬於自己的出口，體驗自由意志與現實命運的矛盾感。

而迷宮的中心有一座12公尺高的數位光塔，就是這把迷宮中的鑰匙，《光鑰未來》正是承接這個想法而誕生的名字，如同一個隱藏的出入口，帶領人們進入無限延伸的新視界；另搭配上方往天空投射的光柱，象徵對未來四季酒店的美好想像，並透過觀賞與參與進入一個全新的視覺世界。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，推出《光鑰未來_全聯25》，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（圖／全聯提供）

▲迷宮的中心有一座12公尺高的數位光塔，就是這把迷宮中的鑰匙。（示意圖／全聯提供）

策展人馮建彰指出，光鑰影像製作背景由OUCHHH取用大數據製作，透過台灣燈會在台北即時人流、捷運進出站人流、YouBike等交通流，甚至到全聯過去25年來所創造的數據成績等，都將以流動式畫面展現即時光影變化。

《光鑰未來_全聯25》展演時段節目取名為《Future Jungle光影秀》，總長15分鐘，每半小時演出一次，並分成兩大段落。第一大段開場為以裸眼3D製作的《全聯25週年福利秀》，總長3分鐘。全聯吉祥物福利熊將以中央的數位光塔作為舞台進行舞蹈表演，周邊的迷宮牆面將出現各種漂浮的音符與樂器，跟著福利熊一起進行一場大型的沉浸式表演，共同歡慶全聯25週年。

而第二大段落則是12分鐘光影沉浸秀《四季迴響4season Life》，以台灣即將出現第一家國際知名五星級四季酒店為概念打造，並使用《四季交響樂》經典曲為襯樂，找來知名音樂人各別製作三部曲凸顯轉折，包含《四季經典曲》、《四季電音曲》、《四季變奏曲》，將讓參觀民眾進行一場前所未有的視覺與聽覺饗宴。節目最後回到OUCHHH日常呼吸AI數據動畫模式。

▲▼全聯響應「2023台灣燈會在台北」，推出《光鑰未來_全聯25》，打造數位迷宮燈飾，還有12公尺高的數位光塔。（圖／全聯提供）

▲《光鑰未來_全聯25》將於2/5(元宵節)正式登場。（示意圖／全聯提供）

《光鑰未來_全聯25》將於2/5(元宵節)正式登場，展出共計15天，每天自17:00～22:00點燈，每日展演10場次，每半小時一場，活動期間採專屬預約網站報名(1/31起開放預約)，每場皆限定人數免費參觀，每場人數達上限即關閉預約。

全聯表示，作品預計挑戰世界紀錄，除了燈飾外，活動還推出全聯限定市集，集結超市車、阪急麵包車，還設置5米高的福利熊拍照打卡點，邀請民眾共襄盛舉，也呼籲參觀民眾多使用大眾運輸系統前往現場，並使用專屬網站進行場次預約。

《光鑰未來_全聯25》活動內容
活動時間：2/5-2/19每天17:00～22:00
活動地點：台北市信義路五段100-1號(四季酒店預定地旁)
展演預約：1/31起開放預約網站
觀賞場次，每半小時一場，每天共10場，每場達人數上限即關閉預約。

▼2/5-2/19每日場次：

▲▼全聯今年響應「2023台灣燈會在台北」，打造數位迷宮燈飾《光鑰未來_全聯25》。（圖／全聯提供）

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