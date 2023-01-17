遭爆出賣情治人員健保個資　葉逢明發聲明喊冤「從未做過犯法的事」

▲健保署個資外洩案，退休主秘葉逢明。（圖／記者劉昌松攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署退休主秘葉逢明被周刊爆出涉嫌竊取府院情治人員個資盜賣，另有中國大陸不明資金流入，金額高達10億元。葉逢明今（17）日首度發聲，強調今天媒體報導與事實均不相符，自己當了42年公務員，從未做過犯法的事情，相信司法機關、檢調一定能查明真相。

該案件是調查局接獲檢舉，3名員工中有1名葉姓退休員工，另2名是職員，3人疑似從2009年開始至2022年，利用查核健保資料時，把被保險人的資料提供給他人，目前檢調已經搜索葉姓退休員工住處和2名職員辦公室，還需要進一步釐清外洩資料件數和流向，全案朝違反《刑法》洩漏國防以外機密罪嫌方向偵辦。

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疑似涉案人包括健保署前主秘葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，葉逢明已退休，謝玉蓮和李仁輝目前都還在職。健保署長李伯璋說，2名在職人員已經調離主管職，也進一步封鎖調閱資料權限，至於外洩資料的內容和用途還要等檢調調查。

不過，《鏡週刊》今日報導指出，葉逢明雖無查閱權限，卻利用承保組科長謝玉蓮、李仁輝等調閱資料，再透過隨身碟竊取。週刊另爆料葉逢明與中國大陸往來密切，每次回台後帳戶就會有不明資金匯入，總金額高達10億元。

對此，葉逢明下午接受電訪時強調，自己已經到地檢署、調查局詳細說明，「調查後也請我們回來了」，整件事情都在調查中，相信司法機關、檢調一定能查明真相。

葉逢明另強調，自己擔任42年公務員，從未做過犯法的事情，媒體昨日與今日報導與事實均不相符，重申司法機關有一定處理程序，「我相信他們最終是司法澄清的第一線跟最後一道防線」，但因爲偵查不公開，無法講述細節。今日之所以發布聲明稿，是希望認識自己的人不要擔心，一切交給司法處理。

▼被指盜賣情報人員健保個資，健保署前主秘葉逢明1/17發出聲明。（圖／葉逢明提供）