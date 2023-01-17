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新年想買平板！年度最受歡迎產品排行出爐

▲2022全年平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）。（圖／傑昇通信提供）

▲2022全年平板銷售冠軍，免萬元的蘋果iPad 10.2九代WiFi（64G）。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

面對全球通膨壓力攀升，全球平板出貨量下滑，台灣平板銷量反而平穩，傑昇通信統計2022全年門市平板銷售情況，公布前十大平板熱銷機型，蘋果iPad佔六席稍稍領先，且以價格免萬元的iPad 10.2九代WiFi（64G）為全年銷售冠軍，安卓最夯平板則是三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）。

傑昇通信統計2022全年門市平板銷售資料分析，由於疫情及戰爭是去年經濟動盪的主因，面對經濟不確定性，以及疫後消費與教育支出放緩，選購平板的需求不僅遞減，換機週期比手機更久，且多數消費者需求仍以上網娛樂、追劇、遊戲及視訊為主，面對去年蘋果推出新iPad後全面價格調漲，從排行榜前三名不難看出，價格先決的台灣市場，仍以低單價平板為首選。

傑昇通信表示，以熱銷冠軍的iPad 10.2 9代WiFi（64G），新品推出後，官方雖針對定價默默調漲3.8%，通路還是以免萬元的價格銷售，相較定價14,900元的新款iPad 10.9 10代 WiFi（64G），還要便宜近4千元，還支援第一代 Apple Pencil、巧控鍵盤、AR擴增實境服務及Touch ID功能，無論是上課、開會做記錄，還是享受高品質的遊戲體驗都適合。

若需要使用平板進行多工用途處理，選購高價平板機型的人也不少，像是第四名的iPad Air 5代WiFi（64G），雖是前一代的M1處理器，依舊保有旗艦級效能，前置鏡頭也升級為1,200萬畫素，提供「人物居中模式」讓習以為常的視訊連線方便實用，價格比iPad Pro更親民。

若只是想使用平板的基本功能，或是給學齡兒童外出打發時間，那麼安卓平板最熱銷的三星Galaxy Tab A8 WiFi（32G）及第三名的Galaxy Tab A7 Lite LTE（32G）就很適合，免六千的價格很實惠；另一款也是近期安卓平板熱銷款的小米Pad 5 WiFi（128G）排名第七，配備 120 Hz的螢幕更新率、四組揚聲器系統，且配置11吋大螢幕，主打機身輕盈纖薄，可說是小資族的高CP值選擇。

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