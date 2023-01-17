直播圈零食小天王疲老闆　與東森購物合作推嚴選商品

▲被網友封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的疲老闆，宣佈與東森購物合作推嚴選商品，今年春節賣年貨福箱更豪灑500萬紅包。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

被網友封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的疲老闆，踏入直播的資歷，由2017年開始至今邁入第6年，一開始原本是在從事網路博弈產業，過著有一餐沒一餐的漂泊人生，收入經濟狀況不是大好就是大壞，無意中的機緣，看到林揚竣的直播銷售藝品，而動念起意嘗試做直播。

談起自己的直播風格，疲老闆很坦率地回答，自己跟團隊走接地氣路線，跟客人互動熱絡，像好朋友一般相處，以詼諧逗趣的方式直播，賣的東西則是走民生務實型產品路線。他曾經有一段時間直播的時候粉絲團一直斷線，開播後半小時內必斷，持續了半年之久，找不到原因也無從是好，原打算放棄直播，沒想到，卻在直播上被大批死忠粉絲慰留，說不管變怎樣都會一直支持到底，疲老闆相當感動，因此堅持下去，後來也克服了斷線問題。

他也曾經一標賣了將近500萬的零食， 疲老闆談起自己經營直播的理念，表示自己做人很簡單，做直播賣東西就是做生意，人家說天道酬勤、人道酬誠、商道酬信，他認為自己從不欺騙客人，把最真實的東西呈現給客戶，同時堅持商品品質和售後服務，將最好的商品和服務回饋給粉絲，並且可以到現場門市購物，提供更加便利、面對面的購物體驗。

▲疲老闆與東森購物合作開賣超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」，新春期間受到網友熱烈歡迎搶購。

新春年節將至，疲老闆為粉絲們推薦超澎湃的「東森嚴選阿一鮑魚蠔皇鮑魚佛跳牆」， 由阿一師傅嚴選養殖三年的吉品鮑、口感最好、大小一致，外型像元寶，裙邊細嫩、口感絕佳，再以老母雞、排骨、金華火腿及其獨家秘方，細火熬燉兩天兩夜成為極品頂湯，用頂湯煲煨鮑魚30個小時，直至金黃軟透，徹底封存海陸鮮味與精華。頂湯銷魂、鮑魚鮮嫩彈牙，採日本高科技真空殺菌封裝，無添加防腐劑，封存極致鮮味，生產工廠通過HACCP以及ISO檢驗合格認可，消費者可以安心食用。

▲疲老闆與東森購物合作開賣由綜藝天王吳宗憲所推薦的「紅藜果膠PLUS」，可幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。

年節大魚大肉，疲老闆另精選由綜藝天王吳宗憲推薦的「紅藜果膠PLUS」，其採用來自於祕魯的優質紅藜，擁有豐富的胺基酸，可構成血液、肌肉及人體的各種組織膳食纖維，蘋果果膠與關華豆膠屬於水溶性纖維，可增加飽足感、促進腸道蠕動，並搭配益生菌，幫助增加飽足感及能量，達到理想的健康管理目標。

疲老闆不僅在今年春節賣年貨福箱豪灑500萬紅包，也宣佈「2023/03/03 直播開獎活動」: 1、凡單筆金額滿2,000元，可獲得金兔券1張+疲老闆獨家紅包袋1份，滿4,000元可獲得金兔券2張+疲老闆獨家紅包袋2份，以此類推（不含運費）；2、App官網「新春旺旺紅」專區商品全面9折；3、App官網贈送截至1/03前，現有會員每人送100元折價券，限1/31號前使用完畢；4、官網電商平台限時販售推出疲老闆獨家商品福箱（超值零食大福箱／新春調理商品禮盒福箱／新春超值大福箱／過年保健福箱）。粉絲千萬不要錯過。

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