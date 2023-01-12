不怕三缺一！東森幣打麻將秒湊桌　百萬大獎等你拿

家電汰舊換新，現在買新家電正好能趕上最新一波補助！經濟部推動「家電汰舊換新節能補助」已於元旦上路，加上今年6月到期的貨物稅減免，購買一級節能冷暖氣機、冰箱，最高可獲得5,000元補助。東森購物特別推出節能家電補助懶人包，同時加碼全站滿額登記送，最高可得回饋10%樂透金，1月底前滿額再送2,000樂透金，省荷包超有感，預期2023年上半年將帶動一波換機潮。