不怕三缺一！東森幣打麻將秒湊桌　百萬大獎等你拿

▲東森購物的東森幣遊戲系列最新推出「麻將新森活」線上遊戲，自1/1（日）正式上線後，已吸引上萬人上線同樂。（圖／東森購物提供）
消費中心／台北報導
過年想打牌又怕三缺一嗎？麻將的愛好者們有福啦！東森幣新遊戲「麻將新森活」自1/1（日）起隆重推出，使用東森幣兌換專屬遊戲幣，即可線上開桌，截至目前已吸引超過上萬名同好上線一較高下。歡慶新年，即日起至2/28（二）為止，玩「麻將新森活」還有機會參加抽獎，iPhone14、一年份衛生紙、一萬枚東森幣等好禮等著你，年滿65歲以上的玩家，只要在東森購物消費，還可獲得一年份1.2萬枚東森幣，趕快揪親朋好友一起玩！
東森購物的「麻將新森活」設置有快速配桌、真人對戰、還有購物專家陪會員打麻將，讓會員快樂過新年。即日起可透過東森購物網站或使用東購專屬App，進入遊戲專區的「麻將新森活」就能開始玩遊戲，此外，也可透過ETtoday新聞雲網站、App遊戲入口也可進入遊戲專區，只要註冊成為東森購物網會員，兩步驟即可開始遊戲，透過ETtoday新聞雲APP，綁定東森購物帳號還可立即獲得300枚東森幣，一枚東森幣可兌換100枚遊戲幣，讓你麻將湊桌玩不停！
▲東森購物推出「麻將新森活」線上遊戲，玩遊戲同時還有機會賺取百萬大獎，1/1～2/28舉辦消費四重送活動。（圖／東森購物提供）
過年玩麻將遊戲還有機會賺取百萬大獎，歡慶新年東森購物特別推出1/1～2/28消費四重送活動，只要登入「麻將新森活」遊戲就有機會得大獎，第一重抽一年份衛生紙，共送出20名，第二重再抽1萬東森幣，送出100名，第三重有機會搶iPhone14大獎，第四重凡年滿65歲以上會員，凡有消費即送一年份東森幣，讓老人家開心打牌，享受樂活人生，總獎項超過一百萬，過年不怕打牌三缺一，快來玩「麻將新森活」試手氣，新年帶來好運氣。
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